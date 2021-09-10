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聖荷西可循環水計畫 談判陷入僵局

記者王子涵╱聖荷西報導
圖為帕切科水壩。（聖谷供水局推特截圖）
圖為帕切科水壩。（聖谷供水局推特截圖）

聖荷西水利局和聖他克拉拉谷水利局曾在年初向聖荷西市議會提交關於發展循環、淨化水資源的計畫，以緩解目前水資源短缺和乾旱的情況。然而水利局與市議會的談判似乎陷入了僵局，推進速度十分緩慢。

在計畫中，聖谷水利局尋求擴大位於聖荷西市的水淨化設施，以增加當地的地下水供應。然而市政府官員認為，擴建行動會產生更多的廢水，得不償失。

日前的公開會議上，聖荷西市府官員決定引入第三方機構來調和與評估這項擴建行動，以加快決策速度。副市長瓊斯（Chappie Jones）說：「我們很有可能不會得到我們所期待的結果。在和水利局董事會的幾次會議後，我們陷入了僵局。現在最重要的就是引入調節人。」

由於地下水是聖谷水利局主要的水資源來源，過度開採將會導致路面、建築物坍塌等隱患，所以水利局認為，將廢水再利用必不可少。

聖荷西市議會對於該計畫搖擺不定的另外原因，便是它超高的花費。雖然水利局和市政府並沒有公佈擴建計畫的具體花費，但是市長李卡多就曾公開反對山谷水利局多達25億元的帕切科（Pacheco）水壩工程。他表示，工程花費巨大然而對於居民只有些許的好處，同時還批評水利局在疫情期間提高水價的行為。

聖谷水利局在水費和節水兩個議題上一直和市政府無法達成統一的意見，一直存在矛盾。水循環項目的難產也是二者矛盾的一個縮影。

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