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「拈筆古心」 矽谷印社11日篆刻聯展

記者李榮／聖荷西報導
矽谷印社將舉辦疫情以來的首次篆刻聯展，以及傅勵生、拾得法師、蔡耀慶、張芮之四人聯展。（本報檔案照片）
矽谷印社將舉辦疫情以來的首次篆刻聯展，以及傅勵生、拾得法師、蔡耀慶、張芮之四人聯展。（本報檔案照片）

灣區有許多篆刻愛好者，但因為疫情的關係，久未舉辦實體活動。北美矽谷印社將於9月11日(周六)至22日(周三)在硅谷亞洲藝術中心舉辦社員聯展，同一時間也舉辦傅勵生、拾得法師、蔡耀慶、張芮之四人聯展，並將於11日當天下午2時舉辦開幕式。這次聯展的主題定為「拈筆古心，篆刻風雅」。

矽谷印社介紹，此次聯展主題摘自宋朝詞人秦觀詩句「拈筆古心生篆刻，引觴俠氣上雲空」，展現參展社員在篆書雕刻作品創作中，希望與古人藝術心靈的交流碰撞。他們表示，疫情讓社員無法共聚一堂實體切磋篆刻，但印社依然完成了兩個重要的決定，一是去年底出版第二期北美矽谷篆刊，另一是籌備本次社員聯展。第二期篆刊由曾慶群擔任執編，前半部有印社社員戚雯英、李佩倫、曾慶群、張文芝、張隆策拜訪灣區藝術家傅勵生的專訪，以及台灣、香港、大陸與灣區等多位藝術名家所寫的篆刻相關文章。後半部則是社員的篆刻作品及活動剪影。  

另外，展覽同一時間與地點也會舉辦傅勵生、拾得法師、蔡耀慶、張芮之等四位老師的聯展。聯展兩年前即已決定，原本訂於去年9月展出，因疫情延至今年9月。又因展覧場地撞期，改與北美矽谷印社同期展出。四人展的展出作品有書法，篆刻和水墨畫。

此次四人聯展，人在台灣的拾得法師和蔡耀慶無法前來灣區，但會用作品感動前往欣賞者。傅勵生是杭州人，是傅狷夫大師的長公子、台灣中原大學建築學士、賓州大學建築碩士，也是灣區著名建築師。他自幼從父母耳濡目染，熱愛書畫篆刻及各類藝文活動，寫的一手的「傅氏草書」，曾經和灣區多位金石愛好者成立「北加州金石學會」。  

拾得法師俗名朱秀櫻，是國立台灣藝術大學書法篆刻系第一名畢業。曾獲全省美展篆刻類第二名，及書法類金爵獎。30多年來她在台灣、北京、武漢及紐約，舉辦多場個人書畫篆刻展覧，並出版個人書畫篆刻專集十餘冊。蔡耀慶是國立台灣師範大學東方美術史博士，現任國立歷史博物館展覽組研究員、國立台灣科技大學兼任教授、中華民國篆刻學會理事，專長為書畫篆刻史研究，並著有「明代印學發展因素及表現之研究」、「文房珍玩」等。張芮之是輔仁大學畢業，中興大學碩士，在灣區從事生物科技30餘年。她的篆刻師王北岳，墨竹師袁天一，水彩油畫師周銑銧，曾獲台灣全國大專院校書法比賽第一名，也是現在的北美矽谷印社社長。

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