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荷姆斯「血液檢測技術」創業 史大教授早質疑

記者王子涵／聖荷西報導
荷姆斯詐騙案將於本周五在聖荷西聯邦法院繼續審理。圖為荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯詐騙案將於本周五在聖荷西聯邦法院繼續審理。圖為荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵╱攝影）

加德納博士（Dr. Phyllis Gardner）是史丹福大學醫學院的教授，也曾擔任教育學院的院長。她不僅在醫學領域有著很權威的地位，並且創立了多家生物醫藥公司。所以，經常會有學生創業者慕名拜訪加德納博士，尋求建議。

荷姆斯（Elizabeth Holmes）就是其中之一。

2002年，當時還是史丹福大學生物工程專業學生的荷姆斯就拜訪了加德納，並把最初的創業想法告訴了她。她想研發一款微流體檢測儀器，這款儀器可以通過患者提供的少量血液檢測出身體大部分的傳染性疾病，並注射精確劑量的抗生素進行醫治。

然而加德納並沒有被她的想法所打動。她告訴荷姆斯，她的想法是不可能實現的。

加德納甚至還向荷姆斯引薦了該領域的其他專家、甚至是自己的丈夫來勸說她放棄這一想法，然而年輕氣盛的荷姆斯在幾個月後，直接離開了校園，加入了Theranos公司，踐行她當初的想法。

加德納說：「她想去實踐她的計畫，直到計畫成功。然而，在醫療保健領域，這個計畫太荒謬了。」

隨後的故事就是一段矽谷商業「傳奇」。Theranos公司從投資人手中籌集到了超過7億元投資建立起一個估值超過9億元的生物科技巨頭。擁有著史丹福大學退學生「光環」的荷姆斯也順理成章的成為了Theranos的執行長。

商業上的巨大成功，並沒有改變加德納對她的看法。即便是荷姆斯的家人詢問這位導師對於荷姆斯的看法時，她依然很誠實地說：「我不信任她，我不知道她到底在做什麼。」

事實上，作為最早一批質疑荷姆斯的人，加德納曾多次在公開場合質疑Theranos公司。她在採訪中表示：「我很支持女性，一直都是。但是我絕對不會支持一個騙局，這和性別無關。」加德納曾不允許荷姆斯再拜訪史丹福校園，並且揚言將會把她送進監獄。

隨著荷姆斯詐騙案的開庭審理，加德納也被媒體推到風口浪尖。她本人卻十分從容淡定，表示：「不要再我面前稱任何人是個天才。因為我身邊的人都是諾貝爾的獲獎人。」

史丹福大學 檢測 投資

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