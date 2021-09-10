金山政壇貪腐案 回收公司重罰3600萬

綠源再生是舊金山居民常見的公司，因為該公司與市府簽署合同，負責居民日常的垃圾清理回收。（本報檔案照片）

舊金山 政壇腐敗案有新進展。深陷爭議旋渦的垃圾回收公司綠源再生（Recology）被重罰3600萬元，以換取免遭刑事起訴的機會。

聯邦司法部 在9月9日早間發出新聞公告，指出綠源再生旗下的三間子公司承認賄賂官員的罪名，將會交付3600萬元的罰款。具體而言，該公司集團花費了90萬元賄賂當時的舊金山工務局局長諾魯（Mohammed Nuru）。

司法部北加州 的代理部長辛茲（Stephanie Hinds）表示，舊金山市民多年來一直在一項「賄賂計畫」中受害，而這個計畫涉及公共承包商，以及一名強大卻又腐敗的舊金山公職人員，即諾魯。

賄賂的行徑包括每年向諾魯控制的非營利組織支付15萬元；集團也會將6萬元「偽裝」成慈善捐款，用於支付2016年至2019年諾魯的年度假日派對的費用。此外還其他禮物的支出，其中包括諾魯和另一位官員在紐約一家酒店的兩晚住宿，每間客房價格高達800元。這些賄賂款項總計有90萬元。

綠源再生公司當天下午發出聲明給傳媒，對於這個解決的方式表示高興，同時也承認錯誤，會積極整改。

上述的罰款，如果獲得法官批准，這個聯邦案件將進入所謂的「延期起訴」（deferred prosecution），即綠源再生公司將要完成一系列補救措施，以避免被刑事起訴。除了3600萬元的罰款外，綠源再生還必須完全配合政府的調查等。

去年舊金山驚爆市政府腐敗案。綠源再生的前政府關係經理吉斯提（Paul Fredrick Giusti）被控賄賂和洗錢，從而在市府合同中獲利。他被指利用各種手段「討好」時任市府工務局的局長諾魯，從而為公司獲利，爭取垃圾回收費用上漲。

經過市府律師和公眾的壓力之後，綠源再生宣佈退錢和調低費用。退回給客戶的錢加上利息大約共計有1億元。諾魯同樣已經被起訴，正在候審中。