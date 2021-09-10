我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

金山政壇貪腐案 回收公司重罰3600萬

記者李晗╱舊金山報導
綠源再生是舊金山居民常見的公司，因為該公司與市府簽署合同，負責居民日常的垃圾清理回收。（本報檔案照片）
綠源再生是舊金山居民常見的公司，因為該公司與市府簽署合同，負責居民日常的垃圾清理回收。（本報檔案照片）

舊金山政壇腐敗案有新進展。深陷爭議旋渦的垃圾回收公司綠源再生（Recology）被重罰3600萬元，以換取免遭刑事起訴的機會。

聯邦司法部在9月9日早間發出新聞公告，指出綠源再生旗下的三間子公司承認賄賂官員的罪名，將會交付3600萬元的罰款。具體而言，該公司集團花費了90萬元賄賂當時的舊金山工務局局長諾魯（Mohammed Nuru）。

司法部北加州的代理部長辛茲（Stephanie Hinds）表示，舊金山市民多年來一直在一項「賄賂計畫」中受害，而這個計畫涉及公共承包商，以及一名強大卻又腐敗的舊金山公職人員，即諾魯。

賄賂的行徑包括每年向諾魯控制的非營利組織支付15萬元；集團也會將6萬元「偽裝」成慈善捐款，用於支付2016年至2019年諾魯的年度假日派對的費用。此外還其他禮物的支出，其中包括諾魯和另一位官員在紐約一家酒店的兩晚住宿，每間客房價格高達800元。這些賄賂款項總計有90萬元。

綠源再生公司當天下午發出聲明給傳媒，對於這個解決的方式表示高興，同時也承認錯誤，會積極整改。

上述的罰款，如果獲得法官批准，這個聯邦案件將進入所謂的「延期起訴」（deferred prosecution），即綠源再生公司將要完成一系列補救措施，以避免被刑事起訴。除了3600萬元的罰款外，綠源再生還必須完全配合政府的調查等。

去年舊金山驚爆市政府腐敗案。綠源再生的前政府關係經理吉斯提（Paul Fredrick Giusti）被控賄賂和洗錢，從而在市府合同中獲利。他被指利用各種手段「討好」時任市府工務局的局長諾魯，從而為公司獲利，爭取垃圾回收費用上漲。

經過市府律師和公眾的壓力之後，綠源再生宣佈退錢和調低費用。退回給客戶的錢加上利息大約共計有1億元。諾魯同樣已經被起訴，正在候審中。

舊金山 司法部 加州

上一則

舊金山拉法耶中學志工為救學生 校門口被汽車撞死

下一則

「拈筆古心」 矽谷印社11日篆刻聯展

延伸閱讀

華人家長憂校園疫情 舊金山學區釋疑

華人家長憂校園疫情 舊金山學區釋疑
「Time Out」評選年度最佳城市 舊金山拔得頭籌

「Time Out」評選年度最佳城市 舊金山拔得頭籌
金山華埠安全夜回歸 共建安全社區 市長秀中式舞蹈服裝

金山華埠安全夜回歸 共建安全社區 市長秀中式舞蹈服裝
20萬防疫用品 贈金山華埠商戶

20萬防疫用品 贈金山華埠商戶
病例減少 金山市府擬取消職場口罩令

病例減少 金山市府擬取消職場口罩令

熱門新聞

舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
特斯拉公司近日在北聖荷西地區租下了一幢大型辦公科研樓。(美聯社)

大公司積極進駐 聖荷西將成為矽谷中心

2021-09-02 17:46
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）

「中國佬！滾回中國」北加奧克蘭華男 遭跟蹤辱罵

2021-09-07 18:54
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？