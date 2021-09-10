民調：紐森若被罷免 艾德最可能成下任州長
最近的民調結果顯示，支持罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）行動的聲勢正在減弱，支持罷免者落後反對罷免者12個百分點。但是，萬一紐森遭到罷免，共和黨保守派電台主持人艾德（Larry Elder）是最有可能成為下任州長的候選人。
罷免選舉選票上只有兩個問題，第一題是「紐森應不應該被罷免」，第二題是「如果紐森被罷免，誰應該取代他」。如果有超過50%的選民第一題的答案是「是」（支持罷免），那在第二題中獲得最多票數的候選人將取代紐森成為州長。
根據政治數據網站「五三八」（FiveThirtyEight）最新計算出來的民調平均值，最可能在第二題中勝出的是艾德，他的選民支持度平均值為26%。雖然26%的數值看起來不高，但平均值第二高的候選人帕夫拉斯（Kevin Paffrath）只有7%，其他候選人都不到5%。
「五三八」的平均值是透過一個統計模型匯整個別民調結果得出的。針對第二題，「五三八」收集了16項民調的數據，艾德在13項中居冠，而且大部分都顯示艾德與第二名候選人至少差10個百分點。因此，艾德的支持度平均值自7月以來一直是最高。
最近的民調顯示，艾德現在的聲勢更上一層樓。薩福克大學（Suffolk University）本周進行了一項民調，發現艾德領先其他候選人至少34個百分點，是目前支持度差距最大的民調結果。
加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）8月底進行的民調發現，26%的選民支持艾德，比第二名的帕夫拉斯高出21%。不過，這項民調也顯示，25%的選民表示不會投票選取代人選，24%的選民說他們不知道怎麼投才好。
支持艾德的大部分是共和黨選民，但也有部分是獨立選民。加州公共政策研究院民調結果顯示，有57%的共和黨選民和23%的獨立選民表示支持艾德。
儘管這些民調數據看起頗具決定性，但實際結果還是要看選民的參與度。受訪者雖然說他們會如何投票，但他們必須做出實際行動才有用。自2010年以來，加州特別選舉的投票率一直處於史上低點，大部分都低於40%，這將使民調產生嚴重的誤差。
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