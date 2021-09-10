反仇亞犯罪 金山圓桌會議尋治本策略

出席本次圓桌會議的代表們。 （記者李怡╱攝影）

9日中午12時，加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）、舊金山市長布里德、民選官員和亞裔 社區領袖，在舊金山公共圖書館共同舉行了反亞裔仇恨圓桌會議。本次會議開啟了總檢察長在全州範圍內的會議座談討論。主要目的是制定戰略，從根源上解決偏見和仇恨，並加強對加州仇恨犯罪 的應對。

2020年，加州報告的仇恨犯罪總體增長了31%，令人震驚的是，關於種族偏見的犯罪增長了67.3%。仇恨事件但未上升到犯罪水平的行為也會對社區造成持久的負面影響。

布里德市長表示，本次圓桌會議就如何通過各部門合作，繼續打擊仇恨犯罪進行了非常富有成效的討論。她指出，反亞裔仇恨這項工作沒有捷徑可走，找到根本原因和解決方案後，需要多方面持續工作。需要從當地社區的執法部門中獲得支持，並且需要來自各級政府的通力合作。

布里德：「我們想發出明確的信息：對我們中的一個人受到攻擊，就是對我們所有人的攻擊。我們要繼續團結一致，將仇恨犯罪者繩之以法」。

邦塔（Rob Bonta）稱讚舊金山一直是多元化社區建設的榜樣，並指出今天的會議非常之重要，是開啟他在全州範圍內進行的13場圓桌會議的里程碑。他將在全州的不同地方進行類似的對話和討論，用於找到預防和應對仇恨犯罪的最佳實踐路徑和解決方案，並推及州和整個國家。

他強調，仇恨犯罪激增，沒有一個社區可以倖免。非裔社區、西語裔社區、錫克教社區、穆斯林社區、猶太社區、以及LGBTQ社區，都不同程度的遭受到了苦難和傷害。今天的圓桌會議也很好的提醒了大家，「我們在一起，共同前進」。

亞裔社區領袖、社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷說：「我們不能只在危機發生時做出反應，威脅到社區安全的因素都要考慮，並且做好提前的準備，同時為那些受到傷害但並不發生和報案的群體提供幫助和支持資源也是非常的關鍵。所以我們需要全面的長期的委員會支持，還需要看看州和聯邦有沒有真正的為社區資源做投資」。