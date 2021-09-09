20萬防疫用品 贈金山華埠商戶

華埠商戶代表獲發口罩和洗手液，心情愉悅。（記者李晗 / 攝影）

疫情雖好轉，但變種病毒威脅始終還在。北加灣區多個團體一同合作，發放20萬個個人防疫用品（PPE）給舊金山華埠 商戶，讓商戶在這段經營期間，能更好地保護自己。

9月8日華埠勝利堂，已擺好一箱一箱的防疫用品，彷彿有如一座小山。其中有N95口罩、普通醫用口罩以及免洗潔手液（hand sanitizer）。不少華埠商戶也都在註冊後，到現場領取防疫用品。

本次活動是由加州 政府、舊金山市府、第三方非營利機構與華埠社區機構一同合作。其中的醫用和N95口罩是來自加州州府之前購買的大量比亞迪（BYD）口罩，這些剩餘的口罩也將在全加州進行發放。非營利機構PPE Unite攜手舊金山市府的對華辦公室（ChinaSF）、舊金山中華總會館、美化華埠行動委員會（BeChinatown）一同發起組織這場活動。

PPE Unite的負責人、來自南加的曹傑（Jay Tsao）表示，全加州都有這個發放活動，灣區、南加州、中加州已舉行多次，但這次是首次在舊金山市內舉行。他說，當初要選擇舊金山社區來進行發放活動，當然首選是華埠。此外，舊金山的米慎區（Mission District）也將再舉行一次發放活動。

20萬個防疫用品發完為止。下次的領取日期為9月11日（周六）下午1至4時。以下是詳細的領取方式：如果能夠使用網路的小商戶，可登錄網址：https://www.ppeunite.org/service-page/ppe-pickup-san-francisco-chinatown，然後點擊「BOOK NOW」來開始註冊。領取地點則是士德頓街的勝利堂（地址：827 Stockton St），申請頁面只有英文。

沒有註冊的商戶，則可以現場填寫資料後再領取。主辦方將根據商戶的店內人數，來決定發放口罩與洗手液的數量。