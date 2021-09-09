病例減少 金山市府擬取消職場口罩令

病例開始減少，舊金山對職場口罩強制令的態度逐漸軟化。（Getty Images）

鑑於舊金山 delta變種病毒新增病例和住院人數開始減少，市府正在衡量是否取消室內口罩 令。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）8日表示，他們正在考慮放寬部分室內口罩強制令規定。菲利普所指的是，關於要求所有職場雇員，無論是否已接種疫苗 ，在辦公場所都必須戴口罩的部分。是否放寬限制，將取決於疫苗接種情形。菲利普說：「職場雇員的疫苗接種情形，是必要的考慮因素。」

普利普表示，衛生官員要視新增病例和住院人數是否持續減少，才會決定是否修改命令。她指出，舊金山新增病例正在快速減少，過去一周單日平均新增病例從8月2日當周的309例減少為現在的124例，但住院人數減少的速度較慢。

不過，菲利普表示，衛生官員考慮逐步取消室內口罩令，將從部分特定室內場所開始。她說，美國食品藥物管理局（FDA）全面批准輝瑞（Pfizer）新冠疫苗，對辦公室空間來說是一大進展。

菲利普說：「我們知道，在疫苗獲得全面批准後，一些企業會強制要求返回職場的員工接種疫苗。是否修改室內口罩令與特定職場的疫苗接種情況有關，我們還未準備好，我們現在只能憑想像。」

舊金山何時修改室內口罩令現在還沒有具體的時間表，但菲利普在討論灣區衛生官員可能會修改命令時，用了「未來幾周」這個字眼。

舊金山是美國疫苗接種率最高的地區之一，八成符合接種資格的居民已完成接種。菲利普說，儘管舊金山有高接種率，仍無法預測舊金山未來是否還會再出現另一波疫情。

菲利普說：「我不認為有人可以做出百分之百準確的預測，因為有很多未知的變數。我只能說，我們的高接種率是我們對抗未知變數最有利的條件。」

她還補充說：「一旦我們所有人都接種了疫苗，我們將視新冠為一種地方性傳染病，我們會像對待流感一樣，學會與之共存。」