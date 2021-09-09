矽谷Theranos騙案 荷姆斯出庭 律師辯：失敗並非犯罪

荷姆斯在埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵╱攝影）

驗血公司Theranos涉詐騙案8日開庭。早上的庭審中，檢控方稱Theranos的創始人巴爾瓦尼（Ramesh Balwani）和執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）是「貪婪的騙子」。檢察官表示，荷姆斯在明知自己所研發的血液檢測 技術不可實現的情況下，依舊向投資 人和病人傳達錯誤信息，騙取投資。

另一方面，「荷姆斯女士為了研究一種更經濟的血液檢測方案，花費了將近15年的時間」，她的辯護律師韋德（Lance Wade）告訴陪審團：「儘管她失敗了，但這並不構成犯罪。」

這起被稱為矽谷金額最大詐騙案，在聖荷西聯邦法院進行。與荷姆斯一起到場的還有她孩子的爸爸埃文斯（Billy Evans）。當天荷姆斯身著藍色西服套裝，全程在埃文斯的保護和陪伴下，進入聖荷西聯邦法院。

在開庭陳述階段，檢察官除了控訴荷姆斯存在商業欺詐行為之外，還指出其研發的驗血設備只能進行12種健康檢測，對於病人的疾病診斷有嚴重的偏向性。他說：「即便她認識到事情的嚴重性，她也沒有扛起責任。」

Theranos公司前財務主管史派威（Ms. Spivey）作為檢方第一位證人被傳喚。她曾在2006-2017年就職於Theranos公司。她曾懷疑過公司為什麼不進行內部的審計工作，這對於私人企業來講不太尋常。當她得知是由第三方公司來進行審計時，她得到的答案是：「這樣會更可靠。」

她表示，公司僅在2009年至2012年的三年間，就虧損了將近5500美元。

辯方律師韋德從兩個方面進行回擊。他指出，第一，在2015年Theranos公司被媒體廣泛批評時，荷姆斯曾邀請眾多外部的醫學專家，組成全新的團隊，並給予他們公司所有的權限進行調查。

韋德反問陪審團：「如果Theranos真的出現欺詐行為，為什麼會請這麼多外部專家來公司，搬石頭砸自己腳呢？」

第二，儘管荷姆斯本人擁有Theranos公司超過半數的股票 ，根據當時的市值，已經讓她成為一名身價超過10億的富翁，但是她從未對外出售過股票進行變現。韋德說：「如果欺詐行為成立，為什麼她不出售股票而從中得到利益？」

荷姆斯結束當天的庭審後，並未接受任何媒體採訪。如果欺詐罪名成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期。接下來的庭審將於本月10日繼續進行。