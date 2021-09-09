金山華埠安全夜回歸 共建安全社區 市長秀中式舞蹈服裝

布里德也換上中式舞蹈服裝拍照，與民眾互動。（記者李晗／攝影）

第七屆的舊金山華埠 安全夜（Chinatown Night Out）活動回歸，眾多政要、警察 以及社區代表出席，呼籲共同合作，建設安全社區。

9月8日，去年因為疫情 而停辦的華埠安全夜，正式回歸華埠花園角廣場。活動有免費的表演、食物、展覽活動，吸引數百位長者民眾前來參加。大批華埠中央分局的警員、警局高層悉數出席，與民眾交流溝通，增進互信。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，過去一年因為疫情亞裔社區受到了沉重打擊，而保障社區的安全是自己作為官員的首要任務。她強調任何人受害，全部人都應該要站出來團結一致反對暴力。市議會議長華頌善（Shamann Walton）、市議員楊馳馬（Matt Haney）、行政官朱嘉文（Carmen Chu）、估值官郭華健（Joaquin Torres）、總董朱汝湛等政界、僑界人士出席活動。

今年的華埠安全夜獲得大批華埠社區機構的支持，包括中華總會館、中華總商會、社區青年中心、華協中心、安老自助處、東華醫院等等。社區青年中心主任溫靜婷與華埠中央分局局長吳俊偉共同主持了當天的活動。

中華總商會會長區國雄表示，安全夜活動的目的，就是讓警員深入社區，與社區民眾交流。通過這一層的聯繫，能夠讓民眾知道如何使用警務的資源，及時報警。他希望透過今天的活動，讓警民之間增加互動，以改善華埠的治安。

當天的活動中，共計派發了超過1000分的餐盒禮品給華埠的長者。同時警察局在花園角旁邊的林華耀街（Walter U Lum）擺攤，免費給民眾派發棉花糖、爆米花等。騎警有展示馬匹，以及其他一些警務相關的用品。活動結束後布里德換上中式舞蹈服裝拍照，與民眾互動。