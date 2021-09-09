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北灣9日閃電機會大 恐引發災難性野火

編譯組／綜合8日電
灣區乾燥的閃電疑帶來火災，夏季末期季風濕氣更引消防人員擔憂。（美聯社）
灣區乾燥的閃電疑帶來火災，夏季末期季風濕氣更引消防人員擔憂。（美聯社）

8日周三，乾燥的閃電及可能帶來的更多災難性野火使灣區人憂心忡忡，地區火災季節中的焦慮情緒也更加嚴重。

罪魁禍首是一個從西南地區移動過來的夏季末期季風型系統。據預報員說，季風水汽在沙漠熱空氣的推動下，上升到高空。然後熱空氣最終與大氣層中更高的冷空氣相遇，造成暴風雨天氣，帶有雷電。

氣象學家迪亞茲（Gerry Diaz）說，會有降水產生，但在到達地面之前就已經蒸發了。

最近的熱浪也促使加州的獨立電力供應系統商在周三下午4時至晚上9時發布節電警報，要求消費者降低能源使用，以緩解電網的壓力。

乾燥的閃電帶來的危險促使氣象部門從星期四（9日）下午5時至星期五(10日)上午11時發布火災天氣警報。東灣丘陵和內陸谷地是受該警告影響的地區，狄布洛山脈和北灣山區也包括在內。

一場大範圍的閃電風暴可能會使阻止加州兩場最大山火的奮戰受挫。在布特、特哈瑪、普魯默斯、沙斯達和拉森縣的迪克西大火周圍，預計將保持炎熱和乾燥。周四晚上也只有輕微的雷電。在艾爾度拉多縣，較高的溫度和強風有可能增加火災活動，也有可能出現閃電。

天氣和氣候專家斯溫（Daniel Swain）表示，即將來臨的天氣與往年這個時候的雷暴相似，但遠不如2020年引發火災的系統強大，也不會有很相似的閃電活動。

迪亞茲說，熱度仍然很強，預計周三布倫塢、康柯德、利佛摩和核桃溪等通常的熱點地區的溫度將再次超過100度。而且聖他克拉拉谷地的一些地區的溫度可能達到95度。聖荷西市中心的溫度也可能達到90度。

周四，上述溫度在南灣預計將下降7-10度，其他地方將下降10-15度。迪亞茲說，這些溫度的下降將很快被更高的濕度和悶熱、粘稠的狀態所取代。

「在暴風雨來臨之前的那段時間，將會變得很悶熱」，他說。「這在東海岸非常常見。隨著冷鋒的到來，會非常悶熱。然後在風暴過後，隨之而來的系統會冷且幹燥得多。

他說，隨著季風水汽的離開，預計周五（10日）上午將引來降溫緩解。

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