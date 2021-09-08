毆打17歲少年 聖縣監管所督導員被訴

聖縣少年監管所終身督導員麥德林，因毆打17歲少年而遭起訴。（聖縣緩刑局官網截圖)

聖他克拉拉縣檢察長辦公室表示，聖縣少年監管所終身督導員麥德林（Robert Medellin），因毆打一名17歲少年而受到起訴。

麥德林在聖縣少年監管所工作了18年，被聘請為終身督導員。（NBC Bay Area)

根據檢察官 辦公室，該案件發生在4月14日。受害男童在監管所內與另一同伴發生爭執，並發生肢體衝突。督導員麥德林得知後，迅速趕往現場拉開兩人。隨後，麥德林抓中那名首先挑起事端的少年，並把他推到在地上。根據目擊者的描述，麥德林打了受害者數十下，直到受害者不得不用手護住自己的頭部。

公訴人表示，在成功制服這名涉事少年後，麥德林命令他低下頭，並抓住他的頭髮砸向地面。隨後將他用手銬拷了起來。

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，督導員的職責應是保護、服務弱勢群體。然而麥德林的行為是過度使用權力，是不必要並且是錯誤的。這種行為是犯罪行為，無法令人接受。

但是麥德林的律師沃爾（Joe Wall）表示，麥德林的行為本意，是保護監管所中其他的少年和同事。

沃爾的聲明中寫到：「作為他的職責，麥德林先生奮不顧身地為去保護一個無辜的孩子，但卻遭到另外兩個肇事者的惡意攻擊。」

他指出，麥德林被其中一人打中一拳。他之後所使用的武力是合理且必要的，這都是為了防止進一步的攻擊，以及消除對於受害者、其他同事和他本人的所面臨的危險。

麥德林在聖縣少年監管所工作 了18年。如果他認罪，最高將面臨三年的牢獄之災。

目前，聖克拉拉縣警長辦公室正在對這起案件進行調查。聖縣辦公室表示，襲擊案件全程都被監控所記錄下來。但是監控中並沒有包含所謂嫌疑人保護監管所中弱勢群體的那一部分。案件還需進一步調查。