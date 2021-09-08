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DoorDash送餐員要求加薪 到執行長徐迅家門外抗議

記者李榮／灣區報導
抗議者認為DoorDash執行長徐迅，是灣區去年收入最高的執行長，但卻未分享財富給基層送餐員。（取自Gig Workers Rising）
抗議者認為DoorDash執行長徐迅，是灣區去年收入最高的執行長，但卻未分享財富給基層送餐員。（取自Gig Workers Rising）

去年的「第廿二號提案」讓DoorDash、Uber、Lyft等共享經濟平台繼續把他們的司機與送餐員歸類於「獨立承包商（合約工）」，而非有雇傭關係的員工。一群不滿的DoorDash送餐員，為此於到DoorDash執行長徐迅（Tony Xu）的家門外抗議，要求提高薪資，以及小費的透明度。

不滿的送餐員到DoorDash執行長徐迅家門口抗議。（取自Gig Workers...
不滿的送餐員到DoorDash執行長徐迅家門口抗議。（取自Gig Workers Rising）

徐迅的住家位於舊金山Pacific Heights地區。抗議的成員則隸屬於「We Drive Progress」與「Gig Workers Rising」等組織。

約有五十人在9月2日到徐迅的家門外。大家舉著標語呼喊口號，呼籲DoorDash提高小費透明度，同時支付送餐員至少120%的基本工資。另外還要提供免費的個人服務裝備，以及消毒工具。

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和And...
DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取自推特)

徐迅並沒有親自出來回應。但DoorDash一位發言人對科技媒體TechCrunch表示，送餐員的需求與意見回饋對公司相當很重要，公司會繼續聽取大家的聲音，並直接與大家互動。但是，參與當日抗議活動的人，並不代表91%的加州送餐員，因為絕大多數人（91%的加州送餐員）是希望繼續保持獨立承包商的身份。更何況，加州選民也是以壓到性的支持第22號提案。

抗議者要求徐迅提高薪資，以及小費的透明度。（取自Gig Workers Risi...
抗議者要求徐迅提高薪資，以及小費的透明度。（取自Gig Workers Rising）

DoorDash是由當時在史丹福大學就讀的三名華裔學生徐迅、Andy Fang和Stanley Tang所創立。當日抗議活動的訴求之一是要求DoorDash 的執行長能夠「分享財富（share the wealth）」。根據財報指出，徐迅是去年度灣區收入最高的執行長，總收入為4億1367美元。

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