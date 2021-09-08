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AI誤判非裔影片為靈長類 臉書道歉

編譯組／灣區電
AI誤將非裔影片標為靈長類，臉書道歉。(美聯社)
AI誤將非裔影片標為靈長類，臉書道歉。(美聯社)

臉書用戶前陣子發現，在臉書上看到來自英國媒體以黑人男性為主角的視頻影片內容，而自動提示詢問則是：是否願意「繼續觀看有關靈長類動物的視頻」(keep seeing videos about Primates)。為此用戶促使公司進行調查，並關閉由人工智慧發出的訊息。臉書日前為此「不可接受的錯誤」(an unacceptable error)道歉，表示正在研究訊息提示功能，防止類似情況再度發生。

這個視頻是於2020年6月27日由「每日郵報」(The Daily Mail)發布的，其中包含黑人與白人一般百姓及警官之間衝突片段。內容與猴子或靈長類動物無關。

臉書前內容設計經理格羅夫(Darci Groves)表示，一名友人近來寄給她一張相關此內容的螢幕截圖，她其後將它放上產品反饋論壇給現任臉書員工。臉書視頻服務部門產品經理對此回應指出，內容「不可接受」(unacceptable)，公司將進行遡源調查。格羅夫認為，這則臉書人工智慧自動提示，令人感到驚恐且惡劣(horrifying and egregious)。

臉書發言人雷文(Dani Lever)在聲明中表示，臉書已積極改進人工智慧功能，它並不完美，需要更多改進。臉書對任何看到這些具有冒犯性內容的用戶，表達深切歉意。

Google、亞馬遜與其他科技公司都曾因人工智慧系統中的偏見，受到質疑，特別是有關族裔議題。研究顯示，面部識別技術對有色人種有偏見，識別更加困難，導致黑人可能因為電腦錯誤而被歧視或被強調。Google照片曾於2015年錯誤將黑人照片標示成「大猩猩」(gorillas)，公司對此深表歉意，並立即改正。

臉書擁有全球最大的用戶上傳圖像存儲庫之一，用於面部與目標辨識算法。公司會根據用戶過去瀏覽與查看習慣，為用戶量身訂製觀看提示內容，有時會詢問是否願意持續查看類別發文。臉書與其照片共享應用社群媒體「Instagram」也一直致力解決種族相關的其他問題。公司更聘請一位公民權利副總裁，並發布公民權利審核報告。臉書於今年7月公布年度多元化報告，美國境內員工有4.4%為黑人，高於前一年的3.9%。

臉書 黑人 人工智慧

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