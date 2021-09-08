州府租金補助莫錯過 社區團體來幫忙
疫情之後，許多人斷了收入，無法交租。為此舊金山華埠的多個社區團體合作，協助有困難的華裔社區民眾，申請州府的租金補助項目。
多個社區組織7日宣佈推出外展活動，向受疫情影響的華裔租客提供有關加州政府租金補助計畫的申請協助。安老自助處行政總裁鍾月娟表示，經濟出現困難的租客，現在應該尋求協助。州府租金補助計畫的申請資格現已擴大，至少可協助社區裡數以百計的家庭和長者。不過鍾月娟提醒，計畫的撥款不是永久的，因此安老正聯合多個機構，推動員工和義工為有需要的人士和家庭提供相關申請的協助，確保能在9月30日前遞上申請。
租金補助計畫上星期出現重大轉變，州內很多城市包括舊金山，同意將本地的補助計畫融合到州府的計畫中。舊金山租客現在只需要填寫一份申請表，就有機會得到補助，去支付欠租及未來的租金。而那些已經申請了舊金山本地租金補助的租客，州府會負責審批他們的申請。
華協中心資深房屋輔導員雷冬燕表示，對於很多租客來說，這是關鍵時刻，他們為了交租金，積蓄已所餘無幾，有人甚至要向親友借錢交租。另一方面，聯邦政府發放的失業金也將於本月底完結，不少租客將會沒有錢交10月份租金。所以，此時如能申請到州府及市府的補助計畫，將會協助租客支付全部的欠租，並至少資助未來三個月的租金。雷冬燕指出，雖然逼遷禁令將於9月30日屆滿，但申請補助計畫將有助租客避免遭到逼遷的可能。
租客及業主可以自行到州府網站「housingiskey.com」填寫申請。該網站設計已經有所改善，大大方便民眾填寫申請。但仍有很多租客反映填寫表格時遇到困難，例如沒有電腦或穩定的網絡。
華協中心房屋輔導員馮朗舒表示，州府雖然改善了申請過程，但對於很多人來說仍然有困難。在華協中心的協助下，大部分租客只需半小時就能完成申請。然後職員會一直幫助申請者跟進審批情況，直至他們得到所需援助。
這次推出的外展活動，將會在列治文區、日落區和華埠設立申請服務站，幫助租客填寫申請表。有需要的租客需打電話提前預約，並會收到通知，及提醒申請時所需文件。申請服務站的工作，將由安老自助處及華協中心的職員和義工負責。社區青年中心CYC也將會協助推廣此項計畫。
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