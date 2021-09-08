州府租金補助莫錯過 社區團體來幫忙

舊金山華埠的多個社區團體合作，為華裔社區民眾提供協助，申請州府的租金補助項目。（安老自助處提供）

疫情之後，許多人斷了收入，無法交租。為此舊金山 華埠的多個社區團體合作，協助有困難的華裔社區民眾，申請州府的租金 補助項目。

多個社區組織7日宣佈推出外展活動，向受疫情影響的華裔租客 提供有關加州政府租金補助計畫的申請協助。安老自助處行政總裁鍾月娟表示，經濟出現困難的租客，現在應該尋求協助。州府租金補助計畫的申請資格現已擴大，至少可協助社區裡數以百計的家庭和長者。不過鍾月娟提醒，計畫的撥款不是永久的，因此安老正聯合多個機構，推動員工和義工為有需要的人士和家庭提供相關申請的協助，確保能在9月30日前遞上申請。

租金補助計畫上星期出現重大轉變，州內很多城市包括舊金山，同意將本地的補助計畫融合到州府的計畫中。舊金山租客現在只需要填寫一份申請表，就有機會得到補助，去支付欠租及未來的租金。而那些已經申請了舊金山本地租金補助的租客，州府會負責審批他們的申請。

華協中心資深房屋輔導員雷冬燕表示，對於很多租客來說，這是關鍵時刻，他們為了交租金，積蓄已所餘無幾，有人甚至要向親友借錢交租。另一方面，聯邦政府發放的失業金也將於本月底完結，不少租客將會沒有錢交10月份租金。所以，此時如能申請到州府及市府的補助計畫，將會協助租客支付全部的欠租，並至少資助未來三個月的租金。雷冬燕指出，雖然逼遷禁令將於9月30日屆滿，但申請補助計畫將有助租客避免遭到逼遷的可能。

租客及業主可以自行到州府網站「housingiskey.com」填寫申請。該網站設計已經有所改善，大大方便民眾填寫申請。但仍有很多租客反映填寫表格時遇到困難，例如沒有電腦或穩定的網絡。

華協中心房屋輔導員馮朗舒表示，州府雖然改善了申請過程，但對於很多人來說仍然有困難。在華協中心的協助下，大部分租客只需半小時就能完成申請。然後職員會一直幫助申請者跟進審批情況，直至他們得到所需援助。

這次推出的外展活動，將會在列治文區、日落區和華埠設立申請服務站，幫助租客填寫申請表。有需要的租客需打電話提前預約，並會收到通知，及提醒申請時所需文件。申請服務站的工作，將由安老自助處及華協中心的職員和義工負責。社區青年中心CYC也將會協助推廣此項計畫。