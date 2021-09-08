為紐森造勢 拜登下周將到加州

白宮證實，拜登總統下周初將到加州為紐森造勢。（美聯社）

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）7日表示，拜登總統將於「下周初」飛往加州 ，在14日加州州長罷免選舉日前為州長紐森 （Gavin Newsom）造勢。

拜登是在罷免選舉進入倒數計時的階段來訪。紐森目前仍持續努力阻止共和黨 發起的這項罷免行動，這項行動源自於對紐森防疫措施的不滿。莎奇表示，此行更多細節稍後會公布。

副總統賀錦麗計畫本周造訪灣區，目的也是為紐森造勢。因為阿富汗發生恐怖攻擊，造成13 美國軍人死亡和18人受傷後，賀錦麗之前原定的灣區之行被推遲到8日。

其他重量級民主黨人，例如麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）和明尼蘇達州參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar），近日也在不同地區為紐森助選。

有線電視新聞網（CNN）上周報導，紐森被罷免的可能正在下降。最新民調顯示，愈來愈多選民表示，他們將在罷免選舉中投出反對票。不過有線電視新聞網也表示，選舉正反票數仍有可能拉近。

加州所有選民在這場選舉中都收到了郵寄選票，相信大部分選民會以郵寄方式投票，目前寄回選票的選民以民主黨人居多。不過，由於加州民主黨選民人數是共和黨選民的兩倍，而且部分共和黨選民可能會等到選舉日當天才出來投票，因此，勝負還未有定論。

這場罷免選舉是由一群保守的共和黨人於去年發起，他們反對紐森多項政策，包括移民、稅法、死刑和遊民危機，但直到下半年才因紐森的防疫措施急速獲得關注。