罷免加州州長紐森 博彩業者：失敗率可能逾85%

9月14日將舉辦罷免加州州長選舉，博彩市場風向往有利於紐森方向吹。(美聯社)

罷免加州 州長紐森 的行動於過去數月失去了動能，截至目前，博彩市場投注者認為，罷免失敗的機率可能超過85%。根據政治博彩網站「PredictIt」的數據，9月14日罷免選舉中，民主黨籍的紐森，留任機率已於上周達到自7月初以來的最高峰。

9月2日押注罷免成功的金額僅為10美分，低於一周前的26美分，也遠低於8月初的34美分。截至5日，押注金額則小幅漲至14美分。PredictIt的正確押注將以1元兌換，也就是說，若罷免成功，下注10美分則可獲得90美分。根據數據顯示，自5月20日以來，支持罷免的押注金額從未低於10美分，最低點8美分曾於5月初發生。

儘管加州一直是穩定的民主黨州，但共和黨積極爭取罷免選票，紐森與民主黨持續尋求草根本土支持。州長已獲得許多知名人士與政界領袖支持，例如聯邦參議員華倫(Sen. Elizabeth Warren)。民主黨人已比共和黨人寄出更多提前選票(early voting ballots)。

副總統賀錦麗計畫於本周來加州，與紐森共同爭取選舉勝利。總統拜登雖因為美國退出阿富汗戰爭、新冠感染率上升等因素，民調 支持率降低，但也表示將支持紐森。

罷免行動原本於新冠疫情期間獲得相當動量，導因於加州積極封鎖、學校關閉、犯罪率上升，支持罷免者表達對州長強烈不滿。部分商業與富有的科技主管與投資人，也紛紛離開加州，前往稅率較低的州發展。紐森還於去年11月疫情肆虐、商業關閉之際，未戴口罩到納帕高級餐廳「French Laundry」參加派對，導致聲望下跌。今年截至4月，罷免聯署獲得160萬個簽名，遠遠超過將罷免列入提案的簽名數量門檻。

不過，近日的州長民調結果相當正面。「FiveThirtyEight」民調平均值顯示，紐森的支持率比贊成罷免的比率高出10.4%，分別為53%與42.6%。整體支持率也比8月底高出5.6%。「加州公共政策研究所」(Public Policy Institute of California)上周民調指出，有58%選民可能會投票反對罷免選舉。