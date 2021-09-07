糧食券申請 聖馬刁縣激增41% 幅度加州最大

聖馬刁縣申請糧食券的家庭激增，增幅為加州最大。（Getty Images）

聖馬刁縣家庭中位數年收入為12萬2600元，在灣區排名第五。但因為許多居民在新冠疫情期間失去工作，導致申請糧食券 的家庭激增。

加州 就業發展局（Employment Development Department）數據顯示，聖馬刁縣2020年3月到4月有6萬4500名居民失業，許多人只能靠糧食券和私人慈善機構的協助維持生計。根據加州糧食券計畫CalFresh公布的數據，聖馬刁縣申請糧食券的家庭從2020年1月以來增加超過1萬7000戶，增幅高達41%，為全加州最大。

聖馬刁縣申請糧食券的家庭激增與該縣努力支持這項計畫有關。為鼓勵居民申請，聖馬刁縣擴大網路服務，包括允許民眾使用電子簽名、豁免接受面試的要求、和當地慈善機構合作主動聯絡有需要的家庭，並舉辦網路活動為需要協助的居民申請。

不過，並非所有的申請人都符合資格，當局提供的糧食也不夠分配。協助聖馬刁縣低收入家庭的慈善機構「好心人之家」（Samaritan House）2020年提供了300萬份餐點，是過去的兩倍以上，提供的租金 紓困金也從200萬元增加到1000萬元。

「好心人之家」執行長查洛（Bart Charlow）說：「糧食是經濟性不足最主要的指標。」他表示，一個家庭如果必須在節省住房或食物花費之間做出選擇，他們通常會選擇節省食物。

查洛對聖馬刁縣的需求在疫情期間激增並不感到驚訝。在2020年3月實施封鎖令重創經濟之前，「好心人之家」就已看到飢餓人口增加，計畫擴大營運。

查洛說：「這裡是美國最富裕的地方之一，但我們的貧富差距不斷快速增加。許多從事低收入工作的人十分努力工作，但他們的收入不足以在工作的地方生活。」

根據聯合勸募會（United Ways）的計算，在聖馬刁縣，一個家中有一個學齡前兒童和一個學齡兒童的四口之家，2014年的租金平均支出為2萬3000元，到了2019年增加為3萬3000元，增幅為加州最大。加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）最近公布的一份分析報告也發現，自2013年以來，聖馬刁縣不斷上漲的住房成本讓約3萬名居民陷入貧困。

自疫情爆發後，聖馬刁縣使用CalFresh計畫的居民增加了5000人，但這項計畫並未能服務到所有飢餓的人口。根據Feeding America的分析，聖馬刁縣將近一半的飢餓人口收入過高，不符合CalFresh的申請標準。

此外，Surgo Ventures的分析也指出，聖馬刁縣租金在疫情期間雖略有下降，但超過2萬1000名居民持續失業，平均每個家庭拖欠約8736元租金，也是加州最高。