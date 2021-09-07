李維球場矛盾 49人隊、聖他克拉拉市交惡 市府發起多宗訴訟

李維球場耗資將近13億元。（記者王子涵╱攝影）

十多年前，吉爾莫（Lisa Gillmor）還是一名房地產 經紀人和舊金山 49人隊的志願者。她曾邀請到20多名鄰居，在她家的客廳中討論在家鄉聖克拉拉縣建造一座NFL體育場的可能性，這其中就有剛剛上任49人隊執行長約克（Jed York）。

舊金山紀事報報導，作為昔日堅定的盟友，吉爾莫和約克對如今聖他克拉拉市的李維球場（Levi's Stadium）落成起到了關鍵性作用。然而讓所有人想不到的是，昔日好友现在却反目成仇。

十年後，吉爾莫成為了聖克拉拉市市長，同時也是所有對49人隊批評聲音中最響亮的那個。「我當初真的認為體育場將會對城市帶來無限的好處，而且直至今日我也依然這麼認為。只要不是他們（約克）掌管著一切，一切都還有可能」。

49人隊也對這位曾經幫助過自己的市長充滿敵意。

所有的一切都始於這座價值13億元的李維球場。聖他克拉拉市政府希望可以與球館達成民事合作，這樣以來城市與球隊就可以共同富裕，然而計畫卻演變成無休止的矛盾與指責。

首次被披露二者出現裂痕是2016年。聖縣體育場管理局擁有球場的所有權，將球場租賃給49人球隊的母公司，其所得的租金用於償還建造體育場所發放的債券。聖克拉拉市政府認為，城市沒有得到公平的資金份額，並發起多倫對於球隊營收 的財務審計，最終導致49人母公司將市政府告上法庭。

道爾（Brian Doyle）作為聖克拉拉市檢察官，自2017年開始就對49人隊發起了多起訴訟，控訴他們隱瞞了上百萬營收。49人隊掌門人約克也發起了反擊。他在去年花費了超過3百萬元，相當於在每張選票上花費200元，幫助親和他們的選舉人進入市議會，以便影響政府的決策。

約克的反擊有了效果。道爾這位反49人鬥士在上周三正式被市議會解雇。一位市議員曾在4月市政府的公開會議上說，49人想要道爾「滾蛋」。而在上周，道爾得知自己被市議會辭退之後，也回擊道：「約克想要擊敗我，如願以償了。」

史丹福大學經濟學教授諾爾（Roger Noll）表示，這支球隊想讓聖克拉拉市變成19世紀式純商業領地，這是不可能的。他們可能會在短時間內收買政府，不過從長期來看，這不是一個解決方法。

道爾的辭退事件並不是事件的結束。這支極富盛名的職業球隊與連任三屆聖克拉拉市市長、房地產大亨的女兒吉爾莫的關係還在進一步惡化。