南太浩湖居民回家 部分商店重開 山火威脅還未消失

南太浩湖撤離令降為警告，居民開始返家。（美聯社）

在當局5日將已實施一周的強制撤離令降級為警告後，南太浩湖（South Lake Tahoe）居民開始陸續返回家園。瓊斯（Connor Jones）帶著他的狗在 空曠的Ski Run Marina 海灘上曬日光浴，其他居民在他身後的加油站 加油，水上運動租賃公司員工將定錨遠離湖岸的水上摩托車和遊艇開回岸邊。

瓊斯說：「我想，官員應該不會輕易讓民眾回家，如果他做出讓民眾回家的決定，應該是有信心不會出任何問題。」

「卡爾多山火 」（Caldor Fire）上周吞噬大片森林跨越塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）進入太浩湖盆地，將人口2萬2000人的觀光勝地南太浩湖變成一個濃煙密布的鬼鎮。

擔心大火可能燒毀房屋和珍貴地標一周後，居民6日返回家園時表示，很感謝消防員把大火擋在家門外。不過，6日回到南太浩湖的居民還不多，大部分商店和餐廳也未因為是勞工節長周末重開，已重開的幾乎都是加油站和雜貨店。

儘管北加州 近年發生多場嚴重山火，但這是南太浩湖十多年來首次有大火燒到離他們這麼近的距離。卡爾多山火面積截至6日傍晚為21萬6320畝，有5072名消防人員還在與之對抗。

不過，當局表示，山火威脅還未消失，南太浩湖以南的艾爾杜拉多縣（El Dorado County）部分縣轄區的撤離令仍未解除，包括梅耶斯（Meyers ）和聖誕谷（Christmas Valley）。

當局也警告居民，由於所有居民撤離，黑熊進城覓食，造成垃圾遍地。艾爾杜拉多縣警局警官布朗（Simon Brown）說：「人與熊之間微妙的平衡被打破了。」他呼籲認為家中有被黑熊闖入跡象的居民應該向執法單位報案。

在Lake Tahoe Boulevard上開設My Thai Cuisine餐廳的麥克拉克塞瑞（Chirawat Mekrakseree）表示，他看到黑熊在餐廳翻撿過垃圾的痕跡。麥克拉克塞瑞計畫8日重開餐廳，但擔心滯留的煙霧會使遊客暫時不會回來，也不知如何向員工解釋餐廳生意何時才會恢復正常。

麥克拉克塞瑞說：「每個人都有費用、房租、汽車貸款要交。他們問我還要多久才能回來上班，我答不上來。」

過去兩個月來，加州和大部分美西地區經歷了數十場野火，6日還有超過1萬4500名消防員正在對抗14場還在燃燒的火災。自今年1月以來，加州已發生超過7000起野火，焚毀的土地面積已達192萬畝。