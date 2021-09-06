台灣華語文學習中心揭幕 童振源：台美合作推廣正體字

童振源指出，為了防疫，目前海外回台的隔離政策還是必須持續。（記者李榮／攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源5日繼續在灣區的訪問，也舉辦在舊金山行程的記者會，介紹此行的目。童振源指出，僑務工作 4.0正繼續推動中，期待與海外僑界共促交流，並且加強僑商、僑民與台灣 連結，形成互惠力量壯大台灣。

童振源此行來美主要是為了參加各地「台灣華語文學習中心」的揭幕儀式。除了灣區以外，行程還包括洛杉磯、橙縣，以及芝加哥、華府和紐約等，預計於9月15日返台。

僑教中心介紹，因為疫情的關係，童振源這次是上任以來首次訪美，並且前來協助開辦僑校營運初期工作、了解當地華語文中心運作情況。目前全球已有18所台灣華語文學習中心設立，除了美國 15所以外，英國、法國、德國各有1所。

僑委會近來推動的「台灣華語文學習中心」計畫，是因為去年台灣與美國共同簽訂「台美教育倡議」，因此僑委會與相關部會並與美國在台協會建立協商合作模式，加強雙方語言合作。為了爭取當前海外華語文市場擴展契機，鼓勵歐美僑校踴躍申請設立，於主流社會合作推廣正體字華語文教學，將更加開放、民主、自由的教學能量儘快進入主流社會，希望取代孔子學院。

不過童振源也在記者會中也表示，台灣華語文學習中心計畫，並不是「要與孔子學院競爭」，而是要跟美國政府合作，在美國提供華語文學習的機會。另一方面，台灣也需要美國的幫忙，畢竟台灣需要英語的教學，需要美國的協助。

另外，童振源此行出訪另一目的，是親向僑胞說明台灣的僑務政策。包括期待結合「數位科技」及「機制整合」，以有限資源發揮最大能量，使僑務工作能從重視見面交流的1.0、強調數位連結的2.0、到現在的3.0槓桿支點、鏈結海內外優勢；未來則將努力打造「僑務工作4.0」，進化為「智能化僑委會」。

對於僑胞最關心的台灣疫情，以及回台隔離政策是否能放鬆的問題，童振源則指出，他知道很多僑胞都已經打了兩劑藥苗，但是打了疫苗不代表不會傳播給別人。如果回到台灣沒有隔離，可能會造成傳染，像是之前秘魯的祖孫回台的情況。更何況，病毒的潛伏期相當長，因此就算回台上飛機之前做了檢測，還是要隔離。

他進一步說，現今台灣疫苗的覆蓋率約四成，如果到了七成以上，或許比較有全體免疫的可能，到時候再依指揮中心的決定調整。