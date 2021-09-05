舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。（記者李怡／攝影）

加州 法院對舊金山一房東 判處270萬元的罰款，因該房東涉嫌恐嚇租戶，以期將租戶一家驅逐，從而把房子另租給他人，以提高租金 。

原告夫婦起訴他們的前房東，即一家由Anne Kihagi擁有的有限責任公司。為使原告夫妻離開他們的長租公寓，被告被指非法驅逐和騷擾。

陪審團裁定原告勝訴，並判給他們總計352萬8000元的賠償金，但高等法院法官Andrew Cheng認為賠償金過高，將其減至270萬元。房東提出上訴，原告也同時提交叉上訴，對減少賠償提出異議。

此案發生在2015年，當時房東以「業主搬入」為由，稱已經在附近擁有房屋的房東將搬入該公寓，迫使原告夫妻搬出。原告搬出後另租了一套公寓，租金原來三倍，原告於同年5月提起訴訟。

陪審團認定房東騷擾租戶並違反了州業主入住法，該法允許業主將受租金保護的租戶驅逐房屋，只要房東收回自己的主要住所，至少連續36個月。但此案不符該法。

上訴法院日前維持了高等法院判決，即賠償金270萬元。本案陪審團得出的結論與法官在案件中的結論都認為，房東Kihagi及其同夥非法騷擾和驅逐租戶。