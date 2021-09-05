灣區少數族裔候選人增加 政治多元仍有進步空間

布里德是舊金山第一位非裔女性市長，代表了該地區政治多元化的成長。（記者李怡／攝影）

根據Bay Area Equity Atlas的數據，自2018年以來，灣區 地方民選官員中的有色人種比例從26%增加到34%。帕克（Dyana Marie Delfín Polk ）是第三代墨西哥裔美國人，也是東灣知名的政治顧問，她說，隨著灣區變得更加多元化，當地政治候選人的素質也在提高。

日益增長的政治多樣性不是憑空發生的。隨著人們的注意力逐漸從一般選舉轉向地區選舉，更多少數族裔候選人開始贏得地方選舉。以地區為基礎的選舉允許候選人針對各自地區的選民開展規模較小的競選活動，從而保護邊緣化社區的聲音不被削弱。在過去十年中，灣區33個城市都出現了這一轉變。

例如，根據 Bay Area Equity Atlas 的數據，利佛摩市（Livermore）在2020年就出了這種轉變，少數族裔候選人增加了50%。就灣區總體而言，少數族裔候選人增加了 30%。這是個好消息，但仍有大量工作需要完成。

Bay Area Equity Atlas 數據顯示，在灣區66個城鎮中，聖荷西市地區擁有20%的亞裔 居民，但卻沒有亞裔進入該市市議會。該地區當選的拉丁裔官員的百分比，從2018年的9%攀升至今天的13%，但增長並不均衡。五分之一的拉丁裔居民目前居住在沒有拉丁裔代表的自治市。非裔 的比例相似，8萬8000的非裔生活在這一地區，但卻沒有一個非裔市議員。相比之下，白人的比例是最高的，佔該地區人口的40%，同時也佔該地區40%的民選官員職位。

帕克希望成為東灣艾默里維爾30多年來第一位少數族裔女性市議員，她表示，代表人數的鴻溝，部分與招聘有關。這可以為少數族裔創造一條通往更高職位的通道。帕克解釋說，我們必須弄清楚的一件事是政治籌款。少數族裔候選人通常沒有足夠的個人財富或籌款人脈，來參與競爭，尤其是在沒有地區選舉的城市。少數族裔候選人常常是力不從心，因為你必須籌集大量資金才能競選。

擴大地區選舉的普及率，轉向公共資助的競選活動，以及將選民外展工作重點放在邊緣化社區，都將有助於平衡區域政治競爭環境。當然，灣區在政治上實現種族平等還有很長的路要走，在這樣的大背景下，少數族裔社區應不放過每一次的參與機會，任何一次小的勝利都值得為之奮鬥和努力。