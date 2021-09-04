聖他克拉拉縣將建可負擔住房 農業工作者受惠

聖縣政府將在莫甘山市Monterey Road路段為農業工作者建可負擔住房。（Google街景圖）

聖他克拉拉縣議會日前批准了最新的可負擔住房項目。該項目主要面向該地區低收入 的農業工作 者，為這類群體提供更多住房選擇。聖縣議會議長沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，將在南聖克拉拉縣建造一個包含73個單元的村子，並命名為皇家橡樹村(Royal Oak Village）。

這處建築群位於莫甘山市Monterey Road，將包括30套為農業工作人建造的公寓、18套快速安置住房以幫助無家可歸人群和有特殊需要的家庭。另外24套將供給低收入家庭。沃瑟曼介紹到，投資該項目共花費990萬元，資金來自於2016年所批准的可負擔住房債券 ，以及莫甘山市政府的40萬元撥款支持。

沃瑟曼說：「住房債券使建造更多的可負擔住房的目標變成了現實。相比於城市核心區，農村地區對於可負擔住房項目有更大的需求。農業工作群體是社區中很重要的一個群體。這個項目可以幫助他們和他們的家人擁有一處安全、經濟的住所」。

聖克拉拉縣有超過8000名居民是農業工作者，每年為該縣經濟貢獻超過8.3億元。儘管如此，至少還需要1400個季節性住房單元，和700個長期住房單元，才可以滿足該行業的就業需求。而聖克拉拉縣政府正在不斷尋找更多的資金，來支持可負擔房屋的建造計畫。

聖縣縣長馬爾克斯（Miguel Màrquez）說：「農業工作者是我們食品供應的骨幹。需要增加更多的可負擔住房數量，以便讓他們住在離工作地點更近的地方。」

自從選民投票通過了住房債券的計畫後，聖縣議會已經承諾向建造中低收入人群住房的開發商提供6.9億元的住房債券資金，同時還提供購房者首付援助計畫。隨著皇家橡樹村的批准，35個開發項目中的3600戶房屋已經受到了該計畫的援助。

莫甘山市長康斯坦丁（Rich Constantine）說：「很高興能與縣政府合作，為農業工作者和遊民提供服務」。