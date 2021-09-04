我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

聖他克拉拉縣將建可負擔住房 農業工作者受惠

記者王子涵／聖荷西報導
聖縣政府將在莫甘山市Monterey Road路段為農業工作者建可負擔住房。（Google街景圖）
聖縣政府將在莫甘山市Monterey Road路段為農業工作者建可負擔住房。（Google街景圖）

聖他克拉拉縣議會日前批准了最新的可負擔住房項目。該項目主要面向該地區低收入的農業工作者，為這類群體提供更多住房選擇。聖縣議會議長沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，將在南聖克拉拉縣建造一個包含73個單元的村子，並命名為皇家橡樹村(Royal Oak Village）。

這處建築群位於莫甘山市Monterey Road，將包括30套為農業工作人建造的公寓、18套快速安置住房以幫助無家可歸人群和有特殊需要的家庭。另外24套將供給低收入家庭。沃瑟曼介紹到，投資該項目共花費990萬元，資金來自於2016年所批准的可負擔住房債券，以及莫甘山市政府的40萬元撥款支持。

沃瑟曼說：「住房債券使建造更多的可負擔住房的目標變成了現實。相比於城市核心區，農村地區對於可負擔住房項目有更大的需求。農業工作群體是社區中很重要的一個群體。這個項目可以幫助他們和他們的家人擁有一處安全、經濟的住所」。

聖克拉拉縣有超過8000名居民是農業工作者，每年為該縣經濟貢獻超過8.3億元。儘管如此，至少還需要1400個季節性住房單元，和700個長期住房單元，才可以滿足該行業的就業需求。而聖克拉拉縣政府正在不斷尋找更多的資金，來支持可負擔房屋的建造計畫。

聖縣縣長馬爾克斯（Miguel Màrquez）說：「農業工作者是我們食品供應的骨幹。需要增加更多的可負擔住房數量，以便讓他們住在離工作地點更近的地方。」

自從選民投票通過了住房債券的計畫後，聖縣議會已經承諾向建造中低收入人群住房的開發商提供6.9億元的住房債券資金，同時還提供購房者首付援助計畫。隨著皇家橡樹村的批准，35個開發項目中的3600戶房屋已經受到了該計畫的援助。

莫甘山市長康斯坦丁（Rich Constantine）說：「很高興能與縣政府合作，為農業工作者和遊民提供服務」。

工作 低收入 債券

上一則

聖荷西里德山景機場關閉 周邊抗議無解鉛汙染

下一則

蘋果斥資數百萬安置遊民 提供健康、工作輔導

延伸閱讀

反疫苗人士群聚抗議、擾醫護 喬州接種站關閉

反疫苗人士群聚抗議、擾醫護 喬州接種站關閉
49人對陣突襲者 警逮17醉酒球迷

49人對陣突襲者 警逮17醉酒球迷
訟案太多、金額太大 李洲曉：縣警長難辭其咎

訟案太多、金額太大 李洲曉：縣警長難辭其咎
前債券天王葛洛斯：跟現金一樣 債券是「投資垃圾」

前債券天王葛洛斯：跟現金一樣 債券是「投資垃圾」
北加聖他克拉拉縣議會投票 全票通過對警長「沒信心」

北加聖他克拉拉縣議會投票 全票通過對警長「沒信心」

熱門新聞

屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

2021-08-30 17:51
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19

金山人語／送別林伯真老師

2021-08-26 02:10
「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

2021-08-31 02:20
面對數以千計的訴訟，嬌生將下架這款備受爭議的產品。（Getty Images）

嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬

2021-08-28 16:15
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情