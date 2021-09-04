聖荷西里德山景機場關閉 周邊抗議無解鉛汙染

社區指出，解決汙染的根本辦法是改換用更環保的航空燃油，而非關閉某處機場。（記者王子涵／攝影）

儘管聖克拉拉縣政府已投票通過關閉位於聖荷西 的里德山景機場 （Reid-Hillview Airport）計畫，並在平穩地進行中，但是新的抗議聲仍沒有停止。近日，聖荷西市另一處低收入 社區提出抗議。當地居民稱，所有因為關閉里德山景機場而受影響的航線，將被轉移至6哩外的聖荷西國際機場，這也意味鉛汙染將被帶到這一地區。

這個社區位於聖荷西市中部，是一處傳統墨西哥裔社區。該社區康復中心主管拜馬斯特（Brett Bymaster）說：「我們社區已經被多種汙染源所困擾，我們不得不謹慎對待這一種新的汙染源。」他建議，將受影響的航線疏導至23哩外的聖馬丁機場。

拜馬斯特說：「我們社區中有超過一萬名來自低收入家庭的兒童。他們的家庭、學校都在飛機的航線附近。我們必須認真處理這個隱患」。

當地居民莫妮卡表示，她很清楚鉛汙染的危害。她的女兒小時候曾因為鉛汙染而備受折磨，她也並不知道汙染源在哪裡。「飛機天天從頭頂飛過。無法想像如果這些飛機加入進來，對於我們社區該是多麼地糟糕。」

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）在上個月表達相同的擔憂，由於更多的飛機將使用聖荷西國際機場，意味著可能會有更多的空中堵塞，並造成更嚴重的空氣汙染。「單單將鉛汙染從一個社區轉移至另一個社區，不會從根本上解決問題。這樣只是讓另一個低收入的少數族裔社區受到汙染罷了。最為迫切的是應該對關閉里德山景機場所產生的影響，包括對於其他社區可能造成的汙染以及航線調整問題做詳細的研究」。

私人飛行員麥高文（John McGowan）表示，希望可以通過禁用含鉛的航空燃油，從而避免對於當地空氣的汙染這樣里德山景機場也可以繼續運營。