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僑務委員長童振源 訪金山華埠拜會僑社

記者李晗／舊金山報導
童振源贈送合和總會館禮物。（記者李晗／攝影）
童振源贈送合和總會館禮物。（記者李晗／攝影）

中華民國僑務委員長童振源出訪美國，特別造訪舊金山華埠，拜會多個僑團。

9月3日，童振源在舊金山經文處長賴銘琪的陪同下，拜會華埠多個傳統僑社，包括合和總會館、肇慶總會館、五洲洪門致公總堂總堂、美洲合勝總堂、美洲秉公總堂，以及金門協勝總公會等。舞龍舞獅團隊以及揮舞中華民國國旗的齊隊，一直跟著童振源走在華埠街頭。

童振源表示，很高興能夠拜會僑胞。這也是他上任之後第一次出訪舊金山與大家見面。他感謝海外僑胞對於中華民國、民主自由、人權開放精神的支持，祝福大家平安健康。童振源特別指出，台灣將來會推動與海外的華語文的教育合作，海外商貿、高科技的互動交流，以及加強青年世代的培育交流。

他表示，因為疫情的關係，時間比較短促，因此沒有辦法一一拜會舊金山各界僑團，希望大家諒解。

合和總會館主席、舊金山市府警察委員余健全致辭歡迎童振源的到來。他介紹合和總會館有約160年的歷史，經歷了許多挑戰，當前美國、全球也在面臨，希望大家一起共同努力。他也祝福童振源下來的美國訪問行程。

童振源由總統蔡英文任命，在2020年6月上任僑務委員長。他畢業於台灣大學政治學系，在台大取得政治學研究所國際關係組碩士，並在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院取得碩士及博士學位。他曾任兩岸政策協會理事長、2016年擔任行政院發言人、國家安全會議諮詢委員。在擔任僑委會委員長前，在中華民國駐泰國台北經濟文化辦事處擔任代表三年。

這一次出訪美國，童振源將會訪問八個城市，橫跨美國東西兩岸。

僑務委員長童振源（左）與經文處長賴銘琪造訪華埠。（記者李晗／攝影）
僑務委員長童振源（左）與經文處長賴銘琪造訪華埠。（記者李晗／攝影）

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