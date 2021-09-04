我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

加州民主黨倡議 州選舉29天前收到郵寄選票

編譯組╱灣區3日電
加州今後所有選舉可能都將提供郵寄選票。(美聯社)
加州今後所有選舉可能都將提供郵寄選票。(美聯社)

加州民主黨人2日在州參議會推動加州選舉重大改革，投票確保所有登記選民將可在每次選舉至少29天前，就收到郵寄選票，即使他們並未提出要求。

大部分加州選民多年來都透過郵寄選票方式投票，但大多數是選民要求縣選務辦公室寄送。此一情況於2020年發生變化，官員擔心選舉日投票所成為新冠病毒超級傳播站，開始思考增加郵寄選票的可能性。加州與內華達州、新澤西州、佛蒙特州暫時改變2020年選舉大選規則，要求所有選民都能在選舉日前，收到郵寄選票。加州立法人士將此規則保留至2021年選舉，包括將於9月14日進行加州州長紐森罷免選舉。

加州參議會更於2日投票通過，期望將郵寄選票於選舉日前寄給選民的規定永久化。州眾議會則已於數月前已投票通過。但因為參議會對提案進行部分修改，因而必須再投票一次。之後再將其發給紐森，由他決定是否將其簽署成為法律。

從歷史角度來看，加州未曾發生過重大郵寄選票詐欺問題。2020年選舉是加州所有已註冊選民首次全部收到郵寄選票，根據州務卿辦公室數據顯示，有近71%合格選民在加州投票，是自1952年以來，最多合格選民投票的一年。加州州政府並不印製及郵寄選票，而是由隸屬州的58個縣府負責，其規模與資金所需多寡也有所不同。

然而，2020年向所有已登記選民提供郵寄選票的作法具有爭議性。特別是前總統川普與同僚誤稱，全面性郵寄選票詐欺阻擾他獲選。總而言之，有較多民主黨人投票通過贊成全面寄出郵寄選票，而較多共和黨人傾向在選舉日親自到投票站投票。

共和黨州參議員柏格斯(Sen. Andreas Borgeas)表示，收到兩張罷免郵寄選票，一張寄至他永久住所、另一張寄到他岳父母家，「若我收到兩張郵寄選票，別人也可能收到多張選票，導致錯誤投票」。不過，民主黨州參議員烏姆伯格(Sen. Tom Umberg)則說，即使收到多張郵寄選票，也不能投兩次票，因為選票有條碼追蹤。他鼓勵任何收到多張郵寄選票者，通知縣選務辦公室，並補充說，2020年選舉幾乎沒有詐欺報告。

投票 加州 民主黨

上一則

紐森批共和黨是「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊

下一則

僑務委員長童振源 訪金山華埠拜會僑社

延伸閱讀

600元加州紓困金開始發放 你領了嗎？

600元加州紓困金開始發放 你領了嗎？
反罷免衝刺 紐森訪金山華埠 拜會僑領、商戶

反罷免衝刺 紐森訪金山華埠 拜會僑領、商戶
罷免案 紐森逆轉取得優勢 民調：58%選民反對

罷免案 紐森逆轉取得優勢 民調：58%選民反對

最新民調：58%反對罷免州長紐森 39%支持

最新民調：58%反對罷免州長紐森 39%支持
罷免加州州長選舉 西裔年輕人投票低 對紐森不利

罷免加州州長選舉 西裔年輕人投票低 對紐森不利

熱門新聞

屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

2021-08-30 17:51
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19

金山人語／送別林伯真老師

2021-08-26 02:10
「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

2021-08-31 02:20
面對數以千計的訴訟，嬌生將下架這款備受爭議的產品。（Getty Images）

嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬

2021-08-28 16:15
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情