眼下縫4針、打斷3顆牙…沙加緬度女毆空服員 被控重罪

沙加緬度縣女子基諾納茲（左戴口罩者）毆傷西南航空空服員遭聯邦起訴。（網路影片截圖）

北加州 沙加緬度縣一名女子涉嫌於今年稍早在飛機上毆打空服員，被聯邦法院以重罪起訴。

起訴書指出，沙加緬度縣羚羊市（Antelope）居民基諾納茲（Vyvianna Quinonez）於今年5月23日搭乘從沙加緬度飛往聖地牙哥 的西南航空（Southwest Airlines）班機時，動手毆打一名空服員。基諾納茲被聯邦法院控告一項導致他人身體嚴重受傷的攻擊罪名，和一項干擾空服人員的罪名，兩項皆為重罪。這項訴訟1日在加州南區聯邦地方法院提出。

這起攻擊事件從基諾納茲和空服員發生口角開始。起訴書指出，空服員 S.L. 要求基諾納茲扣好安全帶並收起餐桌，但基諾納茲拒絕配合，兩人發生爭吵。基諾納茲繼而推S.L. ，最後開始毆打她。

根據同機另一名乘客拍攝到的衝突畫面，基諾納茲突然站起來出拳毆打 S.L. 臉部和頭部，並拉扯 S.L. 的頭髮。

西南航空發言人梅因茲（Chris Mainz）發出聲明表示，這起事件與口罩 無關。

不過，起訴書上提到，空服員指示基諾納茲扣好安全帶、收起餐桌的同時，「也要基諾納茲把口罩戴好」。聯邦法律規定，疫情期間乘客在飛機上必須佩戴口罩。

事件是發生在班機抵達聖地牙哥國際機場後不久，基諾納茲被聖他牙哥港（Port of San Diego Harbor ）警方帶下飛機，她對警方表示，她的行為是出於自衛。

同機乘客曼納（Michelle Manner）拍攝到的影片顯示，基諾納茲對空服員揮出多拳，其中一拳打中空服員顴骨，可以看到鮮血從空服員臉上流出。

法院本周收到的驗傷報告指出，空服員左眼下方的傷口縫了四針、手臂有淤青、三顆牙齒被打斷，其中兩顆牙齒必須做牙冠。

代表西南航空空服員的工會TWU Local 556會長蒙哥馬利（Lyn Montgomery）表示，這起事件只是一連串激烈的乘客行為不當事件中的一件，她說，這些事件變得愈來愈讓人無法忍受。蒙哥馬利在寫給西南航空執行長凱利（Gary Kelly）的信上說，從今年4月8日到5月15日，西南航空班機發生了近500起類似事件。

梅因茲證實，基諾納茲已被西南航空列入黑名單，永久禁止她再搭乘西南航空班機。基諾納茲若被判有罪，干擾空服人員最高可判處20年監禁。