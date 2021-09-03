他已打第3針：比前兩次容易200倍

舊金山市疫情指揮中心華文媒體圓桌會議給出的數據稱，最近新增感染病例有所回落。（SF.GOV截图）

由於灣區已經在為一些團體進行COVID-19疫苗 加強注射，並且聯邦計畫從9月20日開始向所有人提供第三劑疫苗。醫生、專家和接受者正在權衡人接種第三針的利弊，以及對許多人來說非常關心注射第三針疫苗之後的反映如何，會不會有像第二針注射時的強烈反應，還是更溫和呢？

只有輝瑞和Moderna mRNA疫苗最初分兩劑注射，在美國 提供加強注射。關於加強注射如何影響人們的信息仍然有限，但聯邦疾病控制預防中心(CDC)表示，對第三劑的反應與前兩劑相似。其他專家表示，鑑於疫苗的工作原理，關於人們經歷比第二劑更輕微副作用的說法是有道理的。CDC說，最常見的副作用是注射部位的疲勞和疼痛，並且是輕度到中度的。

根據舊金山 疫情指揮中心的回應：「我們認為，特別是加強劑量不會產生與其他兩種劑量在質量、性質或嚴重程度方面不同的反應」。

某些免疫功能低下的患者在8月份有資格接受加強注射。胡安是舊金山本地居民，兩周前，在諮詢了家庭醫生後，注射了第三劑輝瑞。他說，注射第三針比前兩次容易200倍，而且低燒、身體和鼻子不舒服的反應這次不那麼強烈了。他說，沒有感覺到像最初注射時的身體疼痛，第二天他甚至還去上班。

在比美國更早開始注射加強針的以色列進行的一項調查發現，接受第三劑注射的人中只有約三分之一感到有不適反應。88%的受訪者表示與第二針注射後相同或感覺更好。副作用明顯較輕的一個原因，可能是第二劑和加強劑之間的持續時間足夠長，以至於被第一劑疫苗激活的免疫細胞有時間減少疼痛，從而使反應不那麼嚴重。