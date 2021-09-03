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朱汝湛就任中華總會館總董 布里德、王東華道賀

記者李晗／舊金山報導
中華總會館總董交接，余健全（左四）卸任，朱汝湛（右四）就任總董。各界出席道賀，包括市長布里德（中）以及總領事王東華（右三）。（記者李晗／攝影）
中華總會館總董交接，余健全（左四）卸任，朱汝湛（右四）就任總董。各界出席道賀，包括市長布里德（中）以及總領事王東華（右三）。（記者李晗／攝影）

9月2日中華總會館舉行總董交接儀式，合和主席余健全卸任，由寧陽主席朱汝湛輪值就任總董。舊金山市長布里德（London Breed）、中領館總領事王東華均出席活動道賀。

中領館副總領事鄒永紅主持監交。朱汝湛致辭時表示，感謝各界的支持，尤其是自己的太太的支持。他形容自己出任總董也會有壓力，但是會努力團結僑社，做到公平公正。

卸任總董余健全同時兼任舊金山市府警察委員。他說感謝大家在過去兩個月的支持，祝福新任總董朱汝湛，繼續幫助華埠。中華總會館是舊金山僑社龍頭，有超過160年的歷史中。七大會館各自選出主席之後，採取輪值總董的制度。

王東華說，非常榮幸應邀出席總董交接，代表領事館祝賀朱汝湛，祝福總會館會務興隆，蒸蒸日上。他也回顧了中國共產黨建黨百年歷史，以及中美關係的曲折發展，希望總會館繼續發揮積極作用，團結灣區僑社，凝聚起中華民族偉大復興力量。

除了市長布里德之外，舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres）也出席。加州議員丁右立、邱信福、威善高（Scott Wiener）的辦公室代表也出席賀狀。

布里德表示，過去一段時間內亞裔社區經歷磨難，無論是疫情對經濟的衝擊，或者是暴力事件。她強調會持續支持亞裔社區，祝福朱汝湛出任總董，以及恭賀余健全圓滿卸任。

舊金山 亞裔 中領館

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