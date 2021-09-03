東華醫院慈善高球賽 10月4日登場

東華醫院行政總裁張建清(左起)、前市長勃朗、知名廚藝秀明星甄文達出席發布會。（東華醫院提供）

東華醫院將於2021年10月4日（周一）假舊金山 奧林匹克俱樂部舉辦第26屆高爾夫慈善賽、貴賓接待會暨頒獎晚宴。活動所籌得的款項將用於支持東華醫院發展基金。基金有助醫院應對新冠疫情 、添置及更換急需的醫療設備、提供更多護理服務給弱勢社群、加強遠距醫療服務、擴大服務範圍及支持正在進行的門診大樓翻新工程。

雖然新冠疫情對市民的日常生活造成了嚴重影響，但很多社區在東華醫院的幫助下都成功控制疫情，沒有成為疫症重災區。東華醫院應對疫情的手法備受全國，甚至全球讚賞。東華醫院第26屆高爾夫慈善賽將會是很特別活動，標誌著大眾逐漸恢復正常生活。

每年，比賽會有多達288名高爾夫球手來到湖畔球場及海洋球場參與比賽，並出席由前市長勃朗（Willie Brown）主持的晚宴及現場拍賣 活動。今年的拍賣物品包括由Kinson Wong主理的凱悅匯餐廳禮券、太浩湖度假屋套票及French Laundry餐廳禮券等。

東華醫院行政總裁張建清感謝所有贊助商的支持。她表示：「年度高爾夫慈善賽是東華醫院重要的籌款活動之一，多年來為醫院籌得過百萬美元來建設新醫院及提升醫療設備。雖然東華醫院因成功保護舊金山弱勢社群而受到各方讚賞，而舊金山也正逐步恢復往日的熱鬧與繁榮，但我們並不能因此而滿足及鬆懈」。

她說，相反需要繼續保持警惕。東華醫院正不斷提升現有的醫療設備、分階段翻新門診大樓及擴大服務範圍，以完善現有的設施及服務。此外，東華醫院亦會以更具成本效益的方法來提供護理服務，讓更多弱勢社群受惠，如提供遠距醫療服務等。

前市長勃朗一直支持東華醫院，並在醫院的籌款活動中擔當重要角色。自1990年代開始，他便攜手已故市長李孟賢及社區領袖白蘭籌辦一年一度的東華醫院高爾夫慈善賽。今年，他更與張建清共同出任高爾夫慈善賽統籌委員會的聯合主席。勃朗表示：「我十分支持東華醫院。由26年前開始至今，從來沒有改變。您們的每一分，每一毫都有助東華醫院提供服務給社區。」

高爾夫慈善賽的貴賓接待會將由慈善家Elisabeth Pang Fullerton及Patricia Ferrin Loucks共同主持。貴賓接待會會提供茶點。貴賓可提早預覽無聲拍賣及現場拍賣活動的物品，如葡萄酒、餐飲禮券等，歡迎所有非高爾夫球手參加。Fullerton表示：「我很高興東華醫院邀請我主持貴賓接待會。貴賓接待會為不參與賽事的善長提供一個支持東華醫院的機會。」

東華醫院現邀請所有企業及團體參與本年度高爾夫慈善賽、貴賓接待會及頒獎晚宴。此活動是舊金山規模最大及最成功的慈善高爾夫球賽之一。貴賓接待會及頒獎晚宴門票可獨立購買。活動詳情，請到https://www.chinesehospital-sf.org/golf2021。