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聖荷西非法煙花減少 執法初見成效

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西副市長希望非法煙花可以被徹底禁止。（ABC7電視新聞截圖）
聖荷西副市長希望非法煙花可以被徹底禁止。（ABC7電視新聞截圖）

與去年相比，聖荷西今年獨立日進行的煙花活動有明顯的下降。聖荷西市領袖認為，這表明近期針對非法煙花的執法行動正在發揮作用。

本月早些時候，聖荷西公共安全部門、財政部門和戰略支持委員會聽取了關於獨立日周末前，針對非法煙花燃放的報告。從6月15日到7月5日，聖荷西消防局共接到56次火災報警，其中14起與戶外燃放煙花爆竹有關。其餘的報案也都是與可疑煙火有關。令人慶幸的是，煙花燃放並沒有造成建築火災。

然而在去年的同一時期，聖荷西警察局從線上報警系統接收到的煙火投訴就多達1769起。其中警方給其中的10起案件開單，479起給予了警告。其餘的1280個投訴因為沒有足夠的證據而未採取行動。但所有的案件數據都被用於追蹤煙火活動的軌跡。

由於去年非法煙花的投訴增加了兩倍之多，聖荷西市政府的官員第一次將罰款限額提高了一倍。在今年獨立日之前，聖荷西政府和聖克拉拉縣政府花了數周的時間宣傳、勸說居民不要違法燃放煙花。

聖荷西警察局支援服務部門警官塔杰森（Jason Ta）說，相比於去年，警局所接收到的報警和投訴的數量有了很大的下降。2020年收到了超過2000次報警。然而今年，這一數字才剛剛超過1000次。

他和聖荷西代理副消防局長貝爾頓（Arthur Belton）將這一切歸功於執法部門長期以來的辛勤工作，包括增加對非法煙花燃放的罰款、社區宣傳、改進線上報告系統等。5月，聖荷西還通過了擴大煙花管制條例的法案，即允許城市執法部門對非法燃放煙花的租戶和業主進行罰款。

聖荷西市副市長瓊斯（Chappie Jones）著眼於在未來全面消除非法煙花。他曾在會議上向塔杰森詢問實現這一目標的可能性。「這是一場能勝利的戰爭嗎？」瓊斯補充，執法人員的數量遠遠沒有那些非法煙花的數量多，「我們能勝利嗎，還是我們只是在盡可能減小損失？」

塔杰森回應，今年行動十分成功，荷西警察局共進行了13次逮捕行動，並繳獲超過550磅的非法煙花。

「我認為新推出的法案是在幫助我們在正確的方向上前進」，他表示，如果改進煙花預警系統，那麼煙火的使用將被進一步的減少。

然而並不是所有人都對聖荷西市減少煙花燃放的決心滿意。阿爾维索（Alviso）區居民怕特曼（Laurel Pathman）表示，她和鄰居們每年都會燃放煙花慶祝。

她說，在阿爾维索，會有很多人聚集觀看煙花秀，然而她並沒有看到任何警員來到過這裡。

聖荷西 警察 財政部

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