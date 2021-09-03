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49人對陣突襲者 警逮17醉酒球迷

記者王子涵／聖荷西報導
49人角衛威瑞特（Jason Verrett）。（運動家網）
49人角衛威瑞特（Jason Verrett）。（運動家網）

舊金山49人隊上周日迎來了本賽季季前賽的最後一個對手拉斯維加斯突襲者隊。突襲者隊原主場位於屋崙，在2017年球隊決定搬遷至拉斯維加斯之前，灣區曾同時擁有兩大NFL主力球隊。為了爭奪誰才是灣區的領袖，兩隊球迷在比賽日的口水仗常常會升級到肢體衝突。2011年兩隊的季前賽就因為發生在球場內的槍擊事件以及鬥毆事件被迫叫停。

8月29日的比賽是兩隊在10年後，第一次在季前賽的賽場上相遇。根據聖他克拉拉縣警察局的指出，已有17名醉酒球迷遭到警方逮捕。不過潘警官（Cuong Phan)透露，沒有重大事故發生。

儘管是一場季前熱身賽，49人還是派出了大部分的首發進攻组、防守组球員進行比賽。最終，49人以34比10大比分獲得勝利。主教練沙納漢（Kyle Shanahan）在第二天也公布了球隊新賽季的53人名單，「我喜歡和我熟悉的人、和我一起共事過的人一起，所以我想盡量考慮到最後，並且告訴這些球員，球隊和我是多麼指望他們的表現。」

根據球隊的數據，購買球票的觀眾達到6萬873人，但實際上座的球迷遠比這個數字要少，其原因有可能是周日中午炎熱的天氣以及季票球迷的缺席。

49人與突襲者的比賽原本計畫在2020賽季重啟，不過由於疫情的影響被取消。

圖為49人隊主場位於聖他克拉拉的李維球場。(本報檔案照片)
圖為49人隊主場位於聖他克拉拉的李維球場。(本報檔案照片)

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