逾400職缺 台經濟部線上攬才開跑

經濟部海外徵才活動、2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑。（記者李榮／攝影）

舊金山 台貿中心9月1日召開記者會，宣布「經濟部海外徵才活動2021美國 線上攬才Job Fair開跑 」，整個9月份都歡迎有意求職的民眾上傳履歷。包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、舊金山台貿中心主任鄒長青等人都前往推銷台灣 。這次共計有400多個工作機會，希望廣納人才為台灣服務。

自2013年起，經濟部每年都委託外貿協會籌組「經濟部赴美攬才團」，在美國重點城市巡迴辦理「企業與人才一對一媒合會」，協助台灣廠商尋找合適的高階科技人才。包含鴻海集團、台積電、聯發科、台達電子、華碩、台灣美光、鈺創科技、工研院、資策會、中華電信、台新金控、玉山銀行、兆豐銀行及大江生醫等企業，均曾透過攬才活動求才。

今年年度受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，無法組團赴海外辦理實體攬才活動。因此外貿協會特別針對美國市場，辦理為期1個月的線上攬才展，協助台灣業者廣徵海外人才履歷，加強招募技術、研發、業務、行銷及管理專業人才，提升台灣企業的國際競爭力。

鄒長青表示，去年也是因為疫情的關係，攬才活動首次改為線上舉行，有超過30家廠商參加，成果不錯。事實上，過往攬才團的媒合成果都很豐碩，像是2018年時就成功媒合162個職缺。

她進一步表示，攬才的活動是一個平台，不僅要廣邀美國的人才回台，同時也希望協助台灣的企業找到合適的候選人。今年總共招募400多個工作機會，一家公司不只一個職缺。而400多個工作機會中，包含台灣的職缺與廠商海外的職缺。

鄒長青說，台灣的生活條件好，醫療健保公共環計配套完善，消費指數也不高，人才很適合選擇台灣為作為工作與生活的地點。

「2021美國線上攬才Job Fair」訂於9月1日至30日，針對舊金山及洛杉磯地區專業人才強力宣傳台灣企業徵才資訊，參加的台灣廠商涵蓋半導體產業、ICT產業、電腦周邊產業、製造業、金融服務業、生醫製材業等，廣邀美國人才及台灣留學生踴躍在線上投遞履歷，打破時區與地區隔閡，進行零距離的線上交流。

2021美國線上攬才Job Fair網站：https://careers4u.tw/2021USA。人才報名及投遞履歷時間為：9月1日至9月30日。企業審閱及下載人才應徵履歷時間為9月20日至10月15日。