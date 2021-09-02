桑尼維爾表態：歡迎阿富汗難民到來

桑尼維爾市議會通過決議歡迎阿富汗難民。(桑尼維爾市府臉書)

桑尼維爾市議會向所有正在撤離途中的阿富汗 難民傳達了一個信息：這座城市歡迎你們到來。

桑尼維爾市議會1日晚間舉行了無記名投票，通過了向阿富汗難民提供支持的決議。雖然這項決議並不包含具體的安置計畫或是長遠的扶助政策，但表明了市府的態度，即堅持反對神學士 對於人權的侵犯，以及聲援已經逃離或是正經歷著磨難的難民。市議會強調，桑尼維爾是安全的地方，到來的阿富汗人民可以在這裡組建一個新的家庭。

自神學士奪取阿富汗政權以來，阿富汗人的撤離就像山洪爆發一樣淹沒了美軍在卡達的空軍基地。短短兩周內，駐扎在卡達的美軍已經幫助超過11萬4000人撤離。同時，全美有多個城市通過了類似於桑尼維爾市的決議，為這批難民的安置提供支持。

加州 州長紐森在兩周前就已迅速表態，歡迎來自阿富汗的難民來到加州，「我很驕傲，加州在過去十年中所接受的難民比其他的任何州都要多。」根據統計，在過去的15年中，加州總共接受了超過11萬難民，這些難民被分配到全州超過440座城市中。而此次來自阿富汗的難民潮將是人數最多的一批，儘管總統拜登並未在上周的記者會中提及接收難民的具體數字，不過根據專家預計，被分配到加州的難民將超過1萬人。

桑尼維爾市議員丁恩（Omar Din）表示，此次決議還進行了兩項關鍵的修改。第一，將決議中包含「伊斯蘭」的字樣刪除。他表示，神學士對於伊斯蘭教的曲解，嚴重侵犯人權。使用這個詞彙可能會變相讓神學士的解釋合法化。同時，決議還同意將「伊斯蘭法」改為「他們的法律」。

丁恩說：「這是一個很細微的變化，不過卻很重要。神學士在阿富汗的所作所為不能代表整個伊斯蘭的價值觀或是我們社區和社會的價值觀。」

阿富汗非營利組織聯盟賈莫迪（Harris Mojadedi）表示，非常感謝桑市議會提出這項決議。賈莫迪的父母也是以難民的身份來到灣區，許多像他一樣的美籍阿富汗居民仍然有被困在海外的家人，然而灣區是全美最大的阿富汗居民聚集地。

丁恩表示，這項決議的通過也解釋了為什麼他如此喜愛桑尼維爾這座城市，「我們的領袖用同情心和美好的品德來領導這座城市。」