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返校壓力大 家長應做孩子的「燈塔」

記者王子涵／聖荷西報導
婚姻與家庭治療師睿斯爾（Brittney Reiser）表示，焦慮本就是發生在青少年中最常見的心理問題。（史丹福日報）
婚姻與家庭治療師睿斯爾（Brittney Reiser）表示，焦慮本就是發生在青少年中最常見的心理問題。（史丹福日報）

秋季學期已經開始了一個多月，孩子在經歷一年半線上學習後，是否能夠再次適應校園生活呢？當面對社交以及疫情的多重壓力，家長該如何疏導孩子在過渡期的心理壓力？近日，史丹福大學舉行了多場針對家庭健康和父母責任主題的線上研討會，並邀請到相關領域的專家給出建議。

婚姻與家庭治療師睿斯爾（Brittney Reiser）表示，焦慮本就是發生在青少年中最常見的心理問題。疫情跌宕起伏與後疫情生活的壓力，會更是會加強焦慮心理。「當我們面對未知的情況是，我們身心就會過渡疲勞，從而產生焦慮。」在學生返回學校數周後，已經有家長反映學生出現焦慮的情況，以下是專家給出的幾條建議：

主動與孩子進行溝通

對於家長來說，開誠布公地與孩子進行溝通，理解他們遇到的困難是很重要的。家長應該幫助孩子對於後疫情生活建立更加現實的期待。「或許孩子只是天真地期望可以回到以前生活了。」幫助孩子應對返校後的變化同樣是有幫助的，比如他們的課後時間可能會看起來不同，同時還需要一直佩戴口罩，與夥伴保持社交距離等等。

加強家庭互動

家長訓練師蓋因德（Kiran Gaind）表示，有效的家庭互動可以有效緩解焦慮。她說，父母應該多培養與孩子的心理聯結、誠實溝通和同情心的培養。在孩子返回學校最初的幾周內，可以多舉行家庭聚會，或在一起討論感興趣的話題，這樣可以幫助減小因為返校壓力而可能導致的不適。

形成好的生活習慣

由於疫情反反復復，健康條例也隨時更新，一個好習慣可以幫助孩子形成穩定生活概念，睿斯爾表示。無論是建立每日慣例計畫，還是早晨必做的幾件事，這些可以預測的、穩定的習慣都可以幫助緩解孩子們對於重返校園的不安。

善待他人和自己

睿斯爾說：「面對後疫情時代，每個人都會犯錯。」孩子會比以前更加敏感，尤其是在高壓的環境下，於是他們可能會做出一些不可預測的行為來釋放自己的壓力。她建議父母不要去關注日常一些細小犯錯，而是應該退一步思考，這些行為背後可能隱藏什麼更令人擔心的隱患。

家長也應該對自己多一些耐心的理解，不要期望對於每一件事都能完美地處理。睿斯爾說：「對於監護人更重的事情是，知道自己的過錯，並且開誠布公的去改正，得到孩子們積極的回應。」

疫情 史丹福大學 社交距離

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