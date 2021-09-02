孩子返校 如何緩解分離焦慮 專家教戰

本學年返校的學生，在教室內戴著口罩與老師互動（本報檔案照）

新的學年就要開始了，全國各地的孩子即將返回教室。但對於許多學齡兒童來說，多數是自疫情 爆發以來第一次離開父母，導致分離焦慮增加。

根據「On Our Sleeves Program」臨床主任、全國兒童醫院兒科心理學家休斯顿（Parker Huston） 博士的說法，大多數兒童在某個時候都會患有分離焦慮症，這是兒童發展的正常部分。例如，當孩子們第一次遇到新保母或第一次過夜時，會感到焦慮。

特別是由於疫情的隔離生活，這些情緒在今年會更加強烈。考慮到這一點，休斯頓博士為父母提供了四個基本技巧，以幫助孩子們輕鬆回到學校。

首先，與孩子保持良好的溝通。詢問您的孩子他們的感受，以及他們是否有任何恐懼或擔憂。與其試圖解決孩子的問題，不如提出開放式問題。很多時候父母會問一個問題，比如，你感覺如何？當孩子說，「我有點緊張」，而父母的反應多是，「好吧，你不應該緊張，因為…」然後家長試圖說服孩子，這樣的做法是不明智的。

最好多問一些探索性的問題，例如，你覺得在學校時會發生什麼？當爸爸媽媽回去工作 時，你認為會發生什麼？你會有什麼感覺？之後再根據孩子的回答，進行引導。

其次，排練重返學校，讓您的孩子適應環境。送他們去學校，向他們展示教學樓以及活動場所，討論下車程序可能是什麼樣子的。提前知道得越多，它就越不可怕，休斯頓博士說。

第三，創建一個慣例或儀式，讓孩子有一種一致性的感覺。「可能是每天放學時，您都會到學校，快速擁抱一下，然後送您的孩子離開。可能是你有一個特殊的握手方式。這些例行程序可以很小，但對幫助減輕孩子的焦慮會產生巨大影響。」

最後，與學校溝通。休斯頓指出，學校通常在處理分離焦慮方面，比父母更有經驗。校方可能有一些你從未想過的想法，很湊效。

休斯頓的女兒上一年級時，每天都戴著一個掛著全家福的小盒墜子上學。擁有個性化的照片掛墜或鑰匙扣，也是一個不錯的方法，讓孩子覺得全天與家人在一起，並讓他們感覺安心。無論選擇哪種策略，請記住，這是一個對許多人來說都會有壓力的學年，因此耐心和溝通是關鍵。