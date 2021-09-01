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大家一起來 勇士9/7舉辦獻血活動

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士隊和美國紅十字會將於9月7日上午10時至下午4時為需要輸血救命的病人舉辦社區獻血活動。地點位於勇士大通中心球館外的茁壯城市廣場。（取自勇士視頻截圖）
金州勇士隊和美國紅十字會將於9月7日上午10時至下午4時為需要輸血救命的病人舉辦社區獻血活動。地點位於勇士大通中心球館外的茁壯城市廣場。（取自勇士視頻截圖）

金州勇士隊和美國紅十字會將於9月7日上午10時至下午4時為需要輸血救命的病人舉辦社區獻血活動。地點位於勇士大通中心球館外的茁壯城市廣場（Thrive City）。

自2020年7月以來，紅十字會在勇士茁壯城市社區獻血活動中收集了340個單位的血液，相當於為紅十字會服務的醫院的病人提供了多達1020個血液產品。勇士隊助理教練布朗（ Mike Brown）去年9月曾參與獻血和探訪捐贈者。

紅十字會在今年夏天繼續對拯救生命的血液有持續的緊急需求，並鼓勵所有種族和族裔的合格獻血者獻血，以增加血液供應的多樣性。輸血可以幫助鐮狀細胞病患者增加體內正常紅細胞的數量，幫助輸送氧氣和疏通血管。鐮狀細胞病患者依賴的血液必須非常匹配，高於A、B、O和AB血型的匹配難度，以減少併發症的風險。一些鐮狀細胞患者依靠每月的輸血，經常沒有現成的相容血製品，面臨對痛苦的恐懼。

符合條件的捐贈者可透過使用紅十字會獻血應用程式、訪問RedCrossBlood.org、撥打1-800-RED CROSS（1-800-733-2767）或在任何Alexa Echo設備上輸入贊助商代碼ThriveCity，來預約獻血，為鐮狀細胞患者、經歷複雜分娩的人、抗擊癌症的人、被送往急診室的事故受害者等更多人的生活帶來變化。

勇士 美國 癌症

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