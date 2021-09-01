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清晨無故遇襲 金山華埠女被推倒 頭部受傷

記者李晗 / 舊金山報導
金山華埠一名女性遇襲，頭部受傷。（視頻截圖）
金山華埠一名女性遇襲，頭部受傷。（視頻截圖）

舊金山華埠發生傷人案件。一名女性在清晨時段據稱在華埠遭人無故襲擊。她被推倒後頭部受傷。案發現場視頻在社交媒體上瘋傳，引起廣泛關注。

根據警方的說法，案發是在8月27日周五的上午7時多。43歲的白人男子嫌犯斯德金（Sierra Sterkin）被指當時靠近51歲的亞裔女受害人，將她推倒在地，致使她的頭部受傷。案發地點就是在華埠的Sacramento街與Kearny街交界處。

受害女性隨後送院治療，沒有生命危險。事件發生之後，現場情況也被路人拍攝下來，周末期間在微信、推特等社交媒體上傳播。視頻顯示，多名路人一起制服了白人男性嫌犯，將他壓倒在地。而受害的女性穿著羽絨服則站在一旁，手捂著頭部，看似受傷流血中。

視頻中拍攝者提及嫌犯襲擊亞裔女性，導致亞裔女性頭部流血。多位路人當時壓著白人嫌犯，令其動彈不得。警方表示到場之後將嫌犯逮捕。根據縣警監獄的系統信息顯示，嫌犯斯德金被控多項罪名，包括襲擊致人嚴重傷害罪等。

警察局的調查指揮官瓦斯瓦尼（Raj Vaswani）也在社交媒體上主動披露事件進展。他感謝當天主動協助制服嫌犯的路人，這樣防止該名受害者進一步被襲擊，後者是被車壓過。他也感謝負責華埠治安的警局中央分局的警員的迅速行動，將嫌犯逮捕。

華埠 亞裔 警察

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