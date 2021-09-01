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灣區各界國慶委 商討活動安排

李晗
美國華商總會會址的升旗儀式。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）
美國華商總會會址的升旗儀式。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）

舊金山灣區各界華人慶祝中華人民共和國國慶委員會」（以下簡稱「灣區各界國慶委」）日前在華商總會大堂召開特別會議，商討灣區各界國慶委第二次籌備會議上議決通過的國慶活動安排。

從上世紀90年代開始，會址設在美國華商總會的「美國舊金山灣區各界華人慶祝中華人民共和國國慶委員會」，每年9月都在舊金山華埠花園角廣場舉行升掛五星紅旗典禮，並在華埠酒家舉行慶祝中國國慶的晚宴。

今年 ，為了做好慶祝中華人民共和國成立72周年活動，委員會多次召開籌備會議研究，參加會議的人員包括各界众多人士，並議決多項活動事宜。特別會議上，美國華商總會、中華總會館、寧陽總會館、陽和總會館、人和總會館、台山聯誼會、伍胥山總公所、亞洲耆英會、金山華人服務社、美國上海商會、蘇浙同鄉會、美國中山總商會、美加廣州同學會、中中同學會、美洲中華中學校、中半島國慶委員會等團體的代表近30人出席。 會議由灣區各界國慶委執行主席孫志雄主持。

8月28日的會議上，首先宣讀了「舊金山灣區各界國慶委8月15日第二次籌備會議會議紀要」，其內容得到出席者確認。 會議同意9月25日（周六）上午11時，在花園角廣場舉行的升旗典禮，並在9月20日開始，在華埠都板街等處懸掛慶祝橫額、中美小國旗、小彩旗等活動安排不變。 升旗典禮將由當任中華總會館總董致辭，各工作小組負責人順利選出，並開始運作。

同時會議研究決定：「慶祝中華人民共和國成立72周年晚宴」改為9月23日下午6時在舊金山半島豪苑酒家舉辦。此外，灣區各界國慶委決定租借巴士在舊金山華埠接送有需要的僑胞前往參加慶祝晚宴。

即日開始接受慶祝晚宴的席枱訂購，席金為每席450元。支票抬頭請寫：CAAC；支票左下方請註明：慶祝國慶晚宴。郵寄支票位址：778 Clay Street，#A，San Francisco，CA 94108。 聯络電話：415-362-4306；650-242-5736。聯絡人：梁小姐。

國慶委希望各僑團踴躍報席，共同慶祝中華人民共和國成立72周年，也衷心感謝各僑團和僑領、僑胞慷慨解囊，積極為今年的慶祝中國國慶活動籌款，捐款芳名將公開鳴謝。

華人 灣區 舊金山

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