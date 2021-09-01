深夜槍案 金山華人區1死 犯案動機調查中

舊金山肖化區San Bruno大道和Silver大道之間發生槍擊案，導致一死。（谷歌地圖）

舊金山 東南面的華裔聚居區肖化區（Portola），8月31日凌晨深夜時段驚傳發生槍擊 案件，導致一死。死者身份與案件動機仍然還在調查中。

警方在通告中表示，案發地點位於San Bruno大道和Silver大道的交界處，時間則是午夜過後，大約凌晨1時。該十字路口有兩個加油站 ，而槍擊案據悉就是發生在加油站。警方到場時，有路人指出案發現場。調查員也相信當時受害者就是在車內遭到槍擊，車內還有其他人。至於具體的槍擊地點則還在確認當中。

死者的身份也為有公佈，目前只知道是一名16歲的男性。當時醫療人員也在現場進行搶救，但是因為傷勢過重，該名男子在槍案現場已經被宣佈死亡。

這也是近兩個月來舊金山第三名青少年遭到槍殺死亡的案件。6月底時，一名17歲的男子在田德隆附近被槍殺身亡；7月底時16歲的少女塔菲奧努（Jaedah Tofaeono）在灣景區被槍殺身亡。而8月底時鄰近灣景區的肖化區則再次發生槍擊案，導致16歲的男子死亡。

民眾可以匿名提供線索給警方，電話是415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）。