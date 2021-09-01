金山16歲少女遭槍殺亡 警懸賞5萬緝兇

舊金山一名16歲的少女遭到槍殺身亡，警方懸賞5萬元追緝兇手。（警察局提供）

舊金山 一名16歲的少女遭到槍殺身亡，案件一直未破。警方最新宣佈將懸賞5萬元追緝兇手。

案發在7月30日的傍晚6時左右。當時舊金山警方接報在灣景區（Bayview）的Bertha街有槍擊 案，其中兩名女性受傷。一位是16歲的塔菲奧努（Jaedah Tofaeono），另一位是塔菲奧努的45歲的姨媽（或姑姑，aunt）。警方到場之後，兩名女性已經被人送至醫院搶救。

警方表示，當時45歲的姨媽傷勢較輕，在醫院經過治療之後已經沒有生命危險。而年僅16歲的塔菲奧努則因為傷勢過重而身亡。

塔菲奧努原是東灣一間高中的學生，近期才跟家人搬來舊金山居住，沒想到遭此不幸。案件一直未破，警方此前也在調查兇嫌是一人還是多人，以及這起案件是隨機殺人還是有預謀針對地犯案。8月初時，塔菲奧努的家人和本地政要也在舊金山市政廳前呼籲兇手自首。

案發一個月之後，在8月31日，舊金山警方發佈通告將懸賞5萬元，向公眾徵集相關消息和證據，讓警方可以更好確認和逮捕嫌犯，將兇手繩之以法。

如果有更多相關的消息、線索的民眾，可以聯繫舊金山的兇案調查組警官Nico Discenza，電話是415-553-9069。民眾也可以匿名提供信息，電話是415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）提供線索。這個案件的編號是#210-483-361。