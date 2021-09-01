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屋崙華翁等公交車 遭2歹徒抱住搶劫 犯案不到20秒

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會主席馬作林表示，屋崙警方目前加大華埠巡邏，但犯罪有向東屋崙等地蔓延的趨勢。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會主席馬作林表示，屋崙警方目前加大華埠巡邏，但犯罪有向東屋崙等地蔓延的趨勢。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠東灣台山同鄉會主席馬作林8月31日表示，60歲來自台山的受害者伍先生，30日在東屋崙等待公交車時遭遇搶劫，三個非裔開黑色車輛停下，兩個男子抱住他，一個女子將他的錢包搶走，其中大概有60元現金和駕照等身分證件，所幸伍先生沒有受傷。目前，華埠有多輛警車入駐，加上義工巡邏，治安有所好轉，但犯罪有蔓延到東屋崙的趨勢。

東灣台山同鄉會社安隊和警員合影。（社安隊供圖）
東灣台山同鄉會社安隊和警員合影。（社安隊供圖）

馬作林表示，伍先生此後專程趕到台山同鄉會，講述被搶劫經歷，希望提醒其他華人注意。事發時為8月30日上午11時10分，地點位於東屋崙24th Ave夾E 24th St附近。當時，伍先生正在等待公交車，來華埠辦事。忽然之間，一輛黑色車開到他面前停下，非裔兩男一女從車上跳下來。兩個男子將他大力抱住，女子則搜身。當時情況非常緊急，劫匪行動快速，且疑似持槍。伍先生迫於無奈，不敢動彈，劫匪搜到他的錢包，以為得手，迅速上車逃之夭夭。整個過程不到20秒。

因為劫匪速度太快，伍先生沒來得及記下車牌。被擄走的錢包中，有60元現金，以及包含駕照、醫療卡在內的證件。伍先生出門前留了個心眼，將數百元現金，放在其他口袋，並未和錢包裝在一起，數百元現金得以保全。他本人在暴力搶劫中並未受傷，也算不幸中的萬幸。

馬作林表示，台山同鄉會社安隊在華埠每天巡邏，而警局之前考慮到華埠治安惡化，增派6輛警車在華埠巡邏。所以華埠最近一段時間相對較為平靜，一些不法之徒在華埠不敢下手，就跑到東屋崙作案。當地有一部分華人居住，也遭遇過暴力搶劫。

遺憾的是，伍先生並未報警。馬作林已聯繫了社安隊其他義工，希望提供力所能及的幫助，幫他報警。他也提醒華人朋友，遇到搶劫等犯罪一定要及時報警，需要時可以出庭作證，幫助司法機構將罪犯繩之以法。

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）和華埠聯絡警員符美（Mae Phu），此前數次對本報表示，希望華人在遭遇罪案後要及時報警，不用擔心語言障礙，因為911接線服務會提供中文翻譯。警方接到報案後，能快速出警調查，搜尋線索逮捕兇嫌。也能收集罪案數據，警方會根據罪案趨勢增派人手巡邏，對於治理犯罪黑點有頗大用處。

市長薛麗比（Libby Schaaf）的特別策畫聯絡員時晨光，曾幫屋崙警局深入華埠社區工作多年。他表示，屋崙華埠以及一些華人，經常被罪犯盯上，有數個原因。比如，他們知道華埠商戶和華人喜歡使用現金，搶劫得手幾率高。更主要的是，數次華人被搶後，警方到場將罪犯抓捕，詢問華人受害者是否願意起訴和作證，華人因為語言問題或怕麻煩等原因，不願出面作證。

這樣的情況下，警方只能放人。嫌犯被放後，繼續找華人下手，因為此前嘗到甜頭、針對華人犯罪，警方逮捕也沒用。類似的情況，華人都需要吸取經驗和教訓改進。只有起訴作證，才能讓壞人承擔犯罪的代價，以儆效尤，不敢再犯。

華埠 華人 屋崙

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