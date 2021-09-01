聖警長史密斯不信任案 聖縣議會通過

聖他克拉拉縣議會全票通過對縣警長史密斯(前左)不信任案。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣8月31日（周二全數）無異議，以5-0票數全數通過，對聖縣警長史密斯(Laurie Smith)適任資格提出不信任。聖縣議會日前對史密斯警長處理南灣監獄 與貪腐醜聞問題展開調查。這是南灣縣議會史上首例。主導調查專案縣議員史密提恩(Joe Simitian)與艾倫伯格(Susan Ellenberg)希望，這次投票 會加速改革。

縣議員史密提恩與艾倫伯格在南灣監獄發生數起高達數百萬元的傷害賠償案之後，共同提出這項不信任決議。史密提恩表示，決定採行不信任決議過程並不簡單。這項決議案基礎是南灣監獄多年來，接連發生同樣管理不當問題，充份顯現出一名執法官員與民選官員資格不符。

史密斯警長另外也捲入其他貪腐調查。這項不信任決議案，與縣議員李洲曉(Otto Lee)與史密提恩日前所提轉交聯邦司法單位調查案，均提到貪腐調查。

根據南灣司法單位，史密斯警長2018年競選連任時，她的屬下與支持者利用縣警局管理隱藏式武器槍械證權力，從民間團體吸收大宗政治捐款。

史密斯周二在議會以攻擊性的語氣反駁道，她被縣議會不當定罪，並指出，監獄管理、社會治安問題原因廣泛，因處理不當，所以造成以監獄充當管理精神病患與濫用毒品病患的單位。

她指控縣議會自己不承擔責任，將責任全部推卸給她，要她充當治療重傷者的繃帶。她指責縣議會說：「你們要歸罪別人時，也要看看自己是什麼樣子。」

史密斯自我辯護時指出，她贊成設立一個精神疾病醫療中心，取消改建成一個新監獄。

可是史密斯之前贊同改建成一個內部設有精神治療中心的新監獄。她當時表示，改建成一個新監獄，可以減少引發數百萬賠償費的囚犯獄中傷害問題。

李洲曉於議會中提案要求史密斯退休，展開聘請下任警長計畫。史密斯對李洲曉提案提出反駁，指出縣議會對她的指控虛假，她目前正靜等獨立調查機關展開審理工作。

聖荷西市長李卡多也要求史密斯警長自行下台。

根據史密斯警長的辯護律師律師康尼(Paula Canny)，2015年受刑人提雷(Michael Tyree)遭三名監獄縣警活活打死時，她曾代表提雷家人提出控訴。她也是2018年在牢獄運輸車內，一名罹患精神病囚犯頭部嚴重受傷的律師。當時聖縣縣府因為這宗案件，繳付的和解費高達1000萬元。

康尼指出，當提雷命案發生時，犯案監獄警察 立刻被捕。她並且強調，根據她過去40年的經驗，監獄裡面不可能處理罹患精神病囚犯。她說，系統是破碎的，要求一個監獄成為21世紀的精神病院，這是非常瘋狂的事情。