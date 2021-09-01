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福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

加州今年出走企業 已超去年全年

編譯組╱8月31日電
許多加州公司將總部遷至外州。(Getty Image)
許多加州公司將總部遷至外州。(Getty Image)

科技公司如Slack、Square、Coinbase已宣佈將採取遠距工作計畫。其他知名公司如Pinterest、Salesforce，以及Yelp也表示縮小辦公室面積。根據最新報導，2021年期間將總部遷離加州的公司總數已高出2020年。

根據保守派智庫史丹福大學胡佛研究院(Hoover Institute)，如果這種外遷腳步持續下去，加州公司將總部遷到外州的數目將比去年增加一倍。根據目前數據，今年已有74家公司將總部遷至外州，超過2018年與2019年的上半年平均數，而且高出2020年全年外遷公司數目。

這項研究加州從2018年元月一日起到2021年6月30日為止的報告稱，加州目前面臨公司總部外流到他州的問題，外流到他州的公司總部幾乎包括各項行業，州府民選官員與政府機構幾乎沒有警覺到這個問題。

預料之中，許多加州公司熱衷於將總部遷到德州。惠普投資公司(Hewlett Packard Enterprise)與甲骨文公司 (Oracle)已於2020年將其矽谷公司總部遷至號稱「孤星州」的德州。亞歷桑納州與內華達州一般緊接於德州之後。

今年8月HomeLight科技房地產公司宣布將其舊金山總部遷往亞歷桑納州的Scottdale。財務管理服務公司Flecible Funding則宣布將其總部遷往德州的沃斯堡(Fort Worth)。

根據胡佛研究院報告，公司將總部遷移外州主因一般與高賦稅、昂貴的公共設施費用有關，其他因素與人員遷離加州雷同，如生活費高、房價昂貴等。

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