芬太尼嚴重濫用 聖克拉拉縣最小逝者僅12歲

芬太尼常以藥片形式出現。聖克拉拉線官員表示，許多人都沒有意識到芬太尼強大且有可能致命的藥效。（舊金山公共廣播電台KQED）

聖克拉拉縣檢察官辦公室指出，聖縣存在日益嚴重的止痛劑濫用問題，其中最為突出的藥物就是芬太尼。根據當地官員介紹，該藥物作為強效的、類鴉片止痛劑，效力可以達到嗎啡的50至100倍以上。今年，已有44名聖克拉拉縣居民因芬太尼攝入過量所導致的併發症 而失去生命。

芬太尼氾濫與疫情 息息相關。在聖縣Covid-19大流行的高峰期，與芬太尼相關的藥物濫用致死的案件幾乎增長了兩倍，從2019年的29人上升至2020年的86人。然而這一趨勢在新的一年並沒有得到減緩，縣監察部門緝毒組警員巴克萊（Brian Buckelew）說：「芬太尼在無家可歸群體和年輕群體中擴散，與疫情的影響直接有關。」

從1990年代中期，芬太尼以貼片的形式，被用作醫療和安寧緩和的用途。截止2012年，芬太尼仍是醫學中使用最廣泛的合成鴉片類藥物。由於芬太尼的價格相對便宜，所以用藥者常常會在不知不覺中超過致命劑量。

值得引起注意的是，2020年聖縣因芬太尼攝入過量而死亡的人群，平均年齡只有26歲。然而，阿拉米達縣的數據是34歲，舊金山 為44歲。其中，年齡最小者僅為12歲。導致這一現象的原因可能與毒販在利用社交媒體平台來兜售該藥品有關。根據Business Insider報導，Snapchat是兜售芬太尼的主要平台，而其主要的售賣對象就是年輕人。一名知情人士說：「人們使用snapchat，是因為聊天紀錄不會被保存。」

巴克萊表示，鴉片類藥物最明顯的症狀是明顯的打鼾聲。如果懷疑吸毒過量，他建議盡快撥打911，緊急醫療技術人員可以注射納洛酮，一種可以逆轉鴉片類藥物過量影響的鼻腔噴霧劑。

聖克拉拉縣行為健康服務部門主任特瑞歐（Sherri Terao）表示，他們計畫向更多的無家可歸者社區發放納洛酮，以解決芬太尼的濫用問題。

為了應對芬太尼濫用問題，行為健康服務部門將在本周發起一項社區宣傳運動，向居民提供更多信息和培訓來減少藥物濫用致死的案件。