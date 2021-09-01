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慶雙十國慶 中文學校聯合會辦繪畫賽

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會將舉辦繪畫比賽，慶祝中華民國國慶。（記者李榮／攝影）
北加州中文學校聯合會將舉辦繪畫比賽，慶祝中華民國國慶。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會31日宣布，為了慶祝中華民國國慶，今年將舉行國慶繪畫比賽，鼓勵發揚僑民創作力與愛國心，並且推展中華民國雙十國慶在地的認同感、同時增加海外僑胞的凝聚力及愛國情操，團結並支持中華民國。北加州中文學校聯合會會長李亭儀表示，繪畫比賽的主題為「祈福台灣」，從兒童到社會人士都能參與，分組競賽，期待在疫情之下也能透過靜態的方式，凝聚大家對台灣的認同與情感。

比賽分為「幼童組」、「兒童組」、「青少年組」、「社會組」及「電子組」。幼童組必須要是8歲以下 (10/1/2013以後出生者)，兒童組為12歲以下(10/1/2009-9/30/2013出生者)，青少年組是12歲至18歲(10/1/2003-9/30/2009出生者)，社會組為18歲以上(9/30/2003之前出生者)。電子組必須要是12歲以上 (10/1/2003之前出生者)。

李亭儀表示，比賽的紙張大小與工具不拘，鉛筆、彩色筆、彩色鉛筆、水彩、油畫均可，以平面為主。參賽者需要將畫作用電子檔案上傳，但要自留原稿或原電子畫作檔案。參賽者須在9月20日前上網填寫報名表，並將參賽稿件(JPG檔)上傳。這次首次舉辦的電子畫作比賽，規格也同樣不拘、可用電腦作畫。然而，除了電子組以外，其他組別不得以電腦作畫。

李亭儀強調，這次比賽沒有地域限制，歡迎全世界參賽者報名，「我們思考了很久，經歷疫情一年半的之後，很多人都被迫待在家中，幾乎要憋出病來。既然實體的活動有限制，那我們就用靜態的活動來慶祝國慶。」

副會長王婉君則指出，因為疫情導致很多人難以回台灣，大家都非常想念台灣，像她就知道有人去年畫了台灣地圖參賽，今年還打算再次參加比賽，抒發對於台灣的思念。另外，評獎時除了各組前三名的挑選以外，還另外設有最佳人氣獎得獎項，增加大家的參予感。

中文學校聯合會前會長陳亳蕙也表示，中文學校聯合會對於促進僑胞向心力的活動責無旁貸，希望大家把對台灣的思念用畫作呈現出來，轉化成為祝福。

報名可洽：[email protected]，或者聯絡：王婉君、游菀瑜、汪昌泰。獲獎名單將於10月10日以前，公佈在北加州中文學校聯合會網站（www.anccs.org）。

台灣 加州 疫情

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