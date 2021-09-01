加州逾8成民眾已打疫苗 金山灣區接種率最高

加州至少打一劑疫苗的覆蓋率，為全美第九。圖為洛杉磯一名醫護人員正為民眾打疫苗。（Getty Image）

超過80%符合條件的加州 人，已接種至少一劑新冠肺炎疫苗 。根據美國 疾病控制於防治中心（CDC）統計，加州在12歲及以上居民的疫苗覆蓋率，在全美排名第九。加州州長紐森（Gavin Newsom）稱此里程碑是一重要時刻。與此同時，加州疫情已有放緩趨勢。

但加州12歲以上完全接種者只有65%，公衛專家說，完全接種才有比較足夠的保護力。

洛杉磯時報報導，數據顯示，加州至少一劑疫苗接種率為80.6%，超過賓州的80%，紐約州78%，佛羅里達州73.1%，德州68.6%。接種率超過加州則有新英格蘭地區、夏威夷和新墨西哥等州。

紐森31日說，「在我們與Delta變種病毒進行抗爭時，仍有很多工作要做。」

完全接種疫苗，符合條件的加州人，也就是完成一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，接種兩劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗的比例較低，略高於65%。

此外，種族差距仍存在。數據指出，只有約50%的非裔和西裔至少接種一劑。白人為61%，美國原住民63%，亞裔與太平洋島民75%居首。另有15.3%種族未知。

地域性差異也存在。加州58個縣中，11個縣為七成以上居民接種至少一劑疫苗，另有16個縣比例不到一半。

舊金山灣區疫苗接種率最高，人口最多的聖他克拉拉縣（Sanata Clara），87%12歲或以上者至少接種一劑，灣區人口第二多的阿拉米達（Alameda）縣，88%12歲以上居民至少接種一劑。

但洛縣接種率落後整個加州，僅74%的12歲以上居民至少接種一劑。

加州每周疫苗接種量，比7月中旬的低點增加53%。在8月28日結束的七天內，至少接種62萬7000劑疫苗，高於截至7月9日的七天內的41萬1000劑。

紐森指出，該州正努力在農村和邊遠地區進行疫苗推展，這些地方仍有大量需要疫苗的人口。

與此同時，也有持續的跡象表明，加州此波疫情可能開始趨於平緩。數據指出，過去一周加州平均每日新增1萬2861起病例，較前一周下降11%。陽性率也下降。截至8月30日，加州七日陽性率為4.7%，低於兩周前的6.1%。

相比之下，根據約翰霍普金斯大學數據，美國人口第二多的德州，陽性率為16%。

公共官員稱，該指標是衡量新冠肺炎傳播力。自加州開學以來，檢測數量急遽增加，但陽性率卻穩步下降，說明疫情傳播速度放緩。

然而，目前的確診人數仍居高不下。6月15日當加州重啟經濟，幾乎取消對企業和公共場所防疫措施時，每日平均染疫數不到900人。

因此，目前加州醫院依舊面臨壓力。截至8月30日，有8342名新冠肺炎染疫者住院，僅比前一周增長1%，比起前兩周相比增長11%有很大改善。