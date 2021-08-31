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經濟改善 聖荷西、屋崙機場 7月旅客數疫情以來最高

編譯組／灣區30日電
聖荷西國際機場7月份旅客人數創下疫情以來新高，單月有81萬8300名旅客。(取材自聖荷西機場官方臉書)
聖荷西國際機場7月份旅客人數創下疫情以來新高，單月有81萬8300名旅客。(取材自聖荷西機場官方臉書)

聖荷西國際機場屋崙機場7月份旅客人數創下疫情以來新高，但仍低於新冠病毒爆發前紀錄。機場活動增加受到經濟改善、直飛航班增多、新冠相關商業關閉情況緩解影響，矽谷地區機場2021年迄今處於旅遊熱潮，但仍未回到疫情前盛況。

根據機場官方數據，聖荷西國際機場7月份單月有81萬8300名旅客，比6月份75萬6100人增加8.2%。2020年自疫情開始後，機場全年總客運量僅有470萬人，比2019年1570萬旅客人次大減70%。今年7月份單月總遊客量是去年同期的3倍以上。然而，與疫情前的2020年2月單月旅客量108萬人相比，2021年7月客運量仍下降24.5%。

聖荷西國際機場2013-2019年客運量連續7年成長，2020年因疫情而中斷連勝紀錄。截至目前為止，2021年可望超過去年總遊客人數，但也有可能連續兩年低於1000萬人次。主因是現仍未知Delta變種病毒可能如何影響經濟活動，包括航空旅行。上次機場年度總載客量低於1000萬人，是於經濟大蕭條之後的2008-2015年期間。報告顯示，2020年聖荷西機場載客470萬人次，是有紀錄以來的最低水平。

屋崙國際機場的載客量也於2021年增加，7月份機場進出旅客約為89萬3700人，比6月份81萬5900人次增多11.3%。經濟改善、與病毒相關活動限制與關閉鬆綁、航空公司航班增加，都有助於促進屋崙機場載客量。

屋崙機場今年7月份遊客人數，為2020年1月以來的單月人數最多，去年1月屋崙機場單月遊客總數有90萬5817人，之後機場活動就受到疫情嚴重打擊，人數最少的單月在2020年4月，當時僅有4萬5800名遊客。

不過，儘管旅客人數增加令人鼓舞，屋崙機場去年秋冬淡季的冷清情況，仍讓人記憶猶新，未知今年機場活動是否會重返蕭條。2020年11、12月、2021年1月的屋崙機場交通量下降，疫情導致航空活動減少，機場2020年整年的旅客人數為462萬人次，比2019年1338萬人次下降65.5%。目前旅客對Delta變種病毒的擔憂，可能讓遊客重新產生緊張情緒，進而影響機場活動。

機場 疫情 屋崙

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