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新希望華人癌症關懷基金會 9.25辦年會

記者李榮／庫比蒂諾報導
新希望與亞歷山大甜點去年首次推出「賞心悅目」下午茶活動，很受歡迎。（記者李榮／攝影）
新希望與亞歷山大甜點去年首次推出「賞心悅目」下午茶活動，很受歡迎。（記者李榮／攝影）

服務華人癌友及癌友家屬的非營利慈善公益組織「新希望華人癌症關懷基金會」宣佈，今年的年會將於9月25日（周六）下午2時至4時舉行。新希望華人癌症關懷基金會介紹，這次年會以「展望新希望」為主題，並且因為疫情的緣故決定以線上會議形式舉辦。基金會希望邀請大家共襄盛舉，在新冠疫情之下，展望新希望。另外，為了籌措營運款項，新希望華人癌症關懷基金會將如同去年，推出四場精緻的下午茶活動。

新希望華人癌症關懷基金會表示，因為新冠肺炎疫情的關係，過去一年對全球所有人都很不容易；而對於癌症病友以及癌友的家屬來說，更是艱辛。然而，新希望的義工和腫瘤專家醫師們想盡一切可能，持續新希望服務宗旨，關懷癌友的身心，並且儘量將傳統面對面的服務搬至雲端。例如，很受癌友歡迎的「請問醫生」義務諮詢服務，就由腫瘤科醫師為癌友和家屬在線上一對一進行19場㳄的解答疑慮講座。針對癌友和家屬身心照護的各個專題的「線上講座」，也另開辦了20場，共有1803人參加。

此外，新希望的「康復課程」也很熱門，義工老師教授瑜珈、書法、運動、插花、手工藝和合唱團等活動，過去一年來在線上進行了218堂，共656位學員參加，「這些服務和活動無疑讓癌友和義工彼此鼓勵、抒發情緒，積極面對生活。也藉由學員之間的群體互動，讓大家的心靈有所寄託，而展望新希望。」

基金會指出，除了即將舉辦的年會以外，與去年相同，新希望還將於9月初舉辦精緻甜蜜的的「下午茶」籌款活動，讓捐款人和三 、五好友以安全社交的方式聚會，並品嚐精美甜品。下午茶地點選在庫比蒂諾Alexander‘s Patisserie，場次包括9月1日（三）、9月16日（四）親臨餐廳或取餐回家自用；9月4日、9月18日（周六，11時–12時取餐自用）。下午茶已開放預約，有關年會和下午茶聯繫「新希望華人癌症關懷基金會」辦公室：408-609-3338，866-326-1520，或訪問網站：www.newhopecancer.org

癌症 華人 疫情

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